Orbán nem is azért ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, amit eddig nyilvánosan mondott, hanem mert fél, hogy egy új erőközpont jöhet létre a kontinensen

Nyilvánosan az ukránok felkészültségét kérdőjelezte meg, de egy hónapokkal ezelőtti zárt körű tanácskozáson inkább geopolitikai aggályokat hozott fel Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban Orbán Viktor – írja a Direkt36.

Orbán a tavaly márciusi „EU-s nagytanácsnak” nevezett fórumon – amit a jogszabály szerint az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozói, vagyis az Európai Tanács ülései előtt hívnak össze – beszélt arról, hogy titkosszolgálati forrásokból származó információi szerint az Egyesült Államok megígérte Ukrajnának, hogy az uniós csatlakozási tárgyalások még 2023-ban meg fognak indulni.

„Lesz egy kis csinn-bumm cirkusz előtte” – mondta Orbán arra utalva, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez egyhangú döntés szükséges, így a magyar kormány bizonyos ügyekben érvényesíteni tudja majd az akaratát. Orbán azt is mondta, hogy bár szerinte Magyarország némi eredményt el tud érni, érdemi akadályt nem tud majd emelni az ukránok csatlakozása elé, azt gyorsan „át fogják rajtunk nyomni”.

Orbán teóriája szerint