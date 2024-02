Egy eleve rossz rendszer, teljesen kiüresítve: nyilvánosak a képviselői vagyonnyilatkozatok

Január 31-e éjszakája sok éven át jelentős esemény volt a szerkesztőségek életében: ekkor kerülnek ki a parlament honlapjára a képviselői vagyonnyilatkozatok, ezért az újságírók éjszakába nyúlóan böngészték a kézzel kitöltött, kereshetetlenre beszkennelt pdf-eket, hogy lássák, mennyi bevétele volt a találmányából Rogán Antalnak, vagy vett-e új motort Kósa Lajos.

De az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az évről évre tovább lazított vagyonnyilatkozati rendszernek már tényleg semmi értelme nincsen. Hogy a korábbi rendszerrel mi volt a baj, arról két éve hosszabban is írtunk, de elég talán csak arra gondolni, hogy az ország miniszterelnöke úgy írhatta be éveken át szemrebbenés nélkül, hogy alig pár százezres vagy pár milliós megtakarítása jött össze, hogy tágabb környezetében közben lassan mindenki milliárdossá vált.

Az évtizedeken át meghatározó rendszer legnagyobb hiányosságait a napokban a K-Monitor is összeszedte:

Nem megfelelő a vagyonnyilatkozatok tartalma, számtalan információ hiányzik, ami szükséges volna ahhoz, hogy valós képet adjon egy képviselő / döntéshozó és környezete vagyoni helyzetéről.

Hiába nyilvánosak, mégsem átláthatóak a nyilatkozatok, mivel gyakran kézzel írtak, korábbi verziókkal nehezen összevethetőek, kimutatások elkészítésére alkalmatlanok, ráadásul nem hozzáférhető a családtagok nyilatkozata sem.

A sajtón kívül valójában senki sem ellenőrzi a nyilatkozatok tartalmát, bár hivatalosan az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága foglalkozik ezzel, a képviselők vagyonosodásának sem megy senki utána.

Nem léteznek valódi szankciók arra az esetre, ha például a sajtó munkájának köszönhetően kiderül, hogy valaki hibásan töltötte ki a vagyonnyilatkozatát.

De ezt az eleve nem túl hatékony, semmiféle elrettentő erővel nem rendelkező rendszert (ami legalább arra alkalmas volt, hogy az újságírók munkájának köszönhetően egy-két politikusnak okozzon pár kellemetlenebb napot) 2022 nyarán teljesen elkezdte átszabni a fideszes többség.

Első lépésként bevezették az Európai Parlament szintén sokat kritizált rendszerét, melyben nem is kellett volna pontos vagyonelemeket feltüntetni, elég lett volna a jövedelmi sávokat megjelölni, és sem a tulajdonolt ingatlanokat nem kellett volna beírni, sem pedig a családtagok vagyonnyilatkozatait csatolni. (Arról, hogy mennyiben hasonlított a magyar változás az EP rendszerére, a Lakmusz részletesen írt).

Majd uniós nyomásra a kormány 2022 őszén visszatáncolt, és visszatértek nagyjából a korábbi rendszerhez, pár komoly lazítást azért megengedve maguknak: mint a K-Monitor összeszedte, a képviselők és a kormánytagok például kihagyhatnak egy általuk kizárólagosan használt ingatlant a nyilatkozatból, amit a képviselők kb. harmada tavaly már meg is tett, illetve csak jövedelmi sávokról kell nyilatkozni, nem pontos jövedelmekről, és eltűnt a vagyonnyilatkozati űrlapról az az oldal is, ahol ajándékokról, az ingyenesen kapott képviselői juttatásokról, illetve a támogatásokról kellett nyilatkozni.

photo_camera Rogán Antal és Orbán Viktor a Félix étterem előtt 2022. május 3-án Fotó: Németh Dániel/444

Idén januárban derült ki, hogy időközben még tovább lazult a rendszer, és az Országgyűlés Hivatalának a parlament honlapján elérhető dokumentumokból, így a vagyonnyilatkozatokból is ki kell takarnia a hozzátartozók neveit, és ezt 2012-ig visszamenőleg meg is tették. Ugyan a családtagok vagyonnyilatkozatát eddig sem hozták nyilvánosságra, de legalább azt lehetett tudni, hogy kivel élnek együtt a képviselők: így derült ki 2021 elején, hogy Rogán Antal újraházasodott, és ennek nyomán írhatott a sajtó arról is, hogy Rogán új feleségének családja épp hatalmas földterületet készült megvásárolni az esküvő előtt.

A hatóságnak sem tetszik, ami van

Tavaly decemberben jelentette be a nemrég, uniós nyomásra létrehozott Integritás Hatóság, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer reformját szorgalmazzák. Mint jelentésükből kiderült, ők is arra jutottak, hogy gyakorlatilag elvi szinten létezik csak kontroll a vagyonnyilatkozatok ellenőrzése terén, a rendszer nem működik, nem éri el a törvény által előírt célját. Nincsenek kellő riasztóerővel bíró szankciók sem.

Így többek között azt javasolták, hogy

a vagyonnyilatkozati nyilvántartások kezeléséhez egységes, elektronikus és automatizált rendszer kialakítására van szükség;

max. 4 évente, de inkább sűrűbben minden érintett számára kötelező legyen a vagyonbevallás elkészítése;

a nyilatkozatokat egy független szervezet ellenőrizze; minden nyilatkozat tartalmazza egyaránt a hazai és külföldi vagyonelemeket és érdekeltségeket, ingatlanokat, befektetéseket stb.

És ugyan az Integritás Hatóság az antikorrupciós civil szervezetek több évtizedes ajánlásaira is építhette javaslatait, de mint a K-Monitor írta, a 2023 áprilisában létrehozott hatóság amolyan félkarú óriásnak tűnik, hiszen hiába az érdemi javaslatok, nincs lehetőségük hozzáférni semmilyen olyan állami adatbázishoz, amelynek segítségével ellenőrizni tudnák a vagyonnyilatkozatok valóságtartalmát (pl. telekkönyvi nyilvántartás, különféle NAV adatbázisok). Ráadásul az új vagyonnyilatkozati rendszerben a képviselők ugyan megadhatják már, hogy van-e vagyonuk magántőkealapokban, de jelenleg semmiféle olyan állami adatbázis nincs, ami alapján ezt ellenőrizni lehetne, azaz a lebukás esélye gyakorlatilag nulla.

Az idei vagyonnyilatkozatokat végigböngésző 24.hu szerint például Szijjártó Péter külügyminiszter továbbra is 30 millióval tartozik a szüleinek, annak ellenére is, hogy az utóbbi években komolyabb összegeket vallott be megtakarításként. Pénzvagyona a sneakerekért csakis készpénzzel fizető Szijjártónak 16 millió, de van még 46 milliója befejtetési jegyben is.

Orbán Viktor miniszterelnök vagyona pedig gyarapodás helyett a vagyonnyilatkozata szerint erősen apad, mert ahogy a 24.hu is írja, tavaly még 14 milliós megtakarításról nyilatkozott, idén pedig már csak 10 millióról. Ezt a pénzt viszont továbbra is egy Lévai Anikóval közös számlán tartja. A friss bevallás szerint továbbra sincs más ingatlan Orbán nevén a budapesti és felcsúti házon kívül.

Rogán Antal a találmányával tavaly mindössze 17 millió forintot keresett, emellett a 24.hu azt írja, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 206 millió forintos megtakarítást vallott be, illetve még azt, hogy van 14,9 millió forintnyi tartozása magánszemélyekkel szemben.