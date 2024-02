Szörényi Levente K. Endre felmentéséről: Bocs' A Magyar Hang én vagyok! A többi nem kérdés...😛

A gyerekmolesztáló igazgató bűnsegédjének adott kegyelem és Novák Katalin személye körüli botrány miatt több olyan közéleti személyiséget is megkeresett a Magyar Hang, aki tanácsokkal látja el a köztársasági elnököt.

Az összeesküvést kiáltó Skrabski Fruzsina és Gundel Takács Gábor után a lap Szörényi Leventéhez, Lackfi Jánoshoz és Máté Bencéhez intézett három egyszerű kérdést:

Mit tanácsol ebben a helyzetben az államfőnek, fontolja-e meg a lemondást?

Mi az ön személyes véleménye az esetről?

Tagja marad-e a testületnek?

A megkérdezett tanácsadók érdemben nem voltak hajlandók reagálni a pedofilbotrányra. Máté Bence természetfotós arra hivatkozott, hogy nem ismeri az ügy részleteit, elsősorban természetvédelmi területen tartja magát alkalmasnak tanácsokat adni. Lackfi János költő - akiről tudható, hogy díjazás nélkül segíti a köztársasági elnök munkáját - neutrálisan ugyan, de válaszolt, majd meggondolta magát, és megkérte az újságírókat, hogy csak annyit írjanak: nem nyilatkozik.

Szörényi Levente írásos válaszát a lap szó szerint idézi:

„Bocs' A Magyar Hang én vagyok! A többi nem kérdés...😛” Ahogy azt az ügyet robbantó cikkben írtuk: az ítélet szerint az igazgatóhelyettes volt az, akinek tudomása volt róla, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, és aki megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében ezzel a szöveggel: „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem, és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki.” A bűnsegéd ezt a hamis vallomást a saját irodájában, a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel, ezért három év négy hónap börtönre ítélték első és másodfokon is.

V. János a bicskei gyermekotthon igazgatójaként 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott, amit 2016 októberében az RTL Házon kívül című műsora tárt fel. Novák Katalin kegyelméhez Varga Judit aláírása is kellett.

K. Endre megszólalt a 444-nek: állítása szerint a kegyelmet nem ő írta, és majd „az idő és a jóisten” dönti el, mikor nyilatkozhat.

Az egykori igazgatóhelyettes nem mellesleg otthonosan mozgott a Felcsút környéki fideszes világban. Jó néhányszor megfordult a Puskás Akadémián, szervezett sporttalálkozót Böjte Csabával, sőt, a Momentum egyenesen Orbán Viktor öccséhez köti. Ezeket az információkat részben a kormányközeli médiumoknak köszönhetjük, akik az ügy kirobbanása után egy emberként vették védelmükbe K. Endrét.

Címlapon: A köztársasági elnök tanácsadói. Fotó: Novák Katalin/Facebook