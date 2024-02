Megenyhült a Fidesz frakciója, támogatja a svéd NATO-csatlakozást

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon tette közzé, hogy a február 26-i parlamenti ülésen szeretnék, ha napirendre kerülne a svéd NATO-csatlakozás ügye. A levélben az is benne van, hogy a Fidesz frakciója támogatni fogja az ügyet.

Orbán Viktor szombati évértékelőjén már sejteni lehetett, hogy hamarosan megenyhül a Fidesz-frakció: „Jó hír, hogy a Svédországgal fennálló vitánk lezárás felé közeledik – mondta a miniszterelnök. – A svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettünk, hogy a bizalmat újraépítsük. Afelé haladunk, hogy a parlament tavaszi ülésszakának kezdetén ratifikálhatjuk Svédország NATO-csatlakozását.”

Kérdés, hogy a ratifikálás bejelentése okafogyottá teszi-e Ulf Kristersson svéd miniszterelnök hétfőn belengetett látogatását, netán ez majd csak a parlamenti szavazás után történik meg.

Orbán Viktor már egy évvel ezelőtt, 2023 februárjában is formálisan arra kérte a Fidesz képviselőit, hogy ratifikálják a NATO-bővítést, majd úgy tettek, mintha ebből érdemi vita alakult volna ki a kormánypárti képviselők között. Azóta is azt játsszák, hogy a frakciót megosztja az ügy, és nem akarnak eleget tenni Orbán kérésének, mondván: svéd és finn politikusok csúnya dolgokat mondtak a Fideszről, a magyar kormányról és a magyar demokrácia helyzetéről. Korábban egyébként ugyanezt a színjátékot játszotta el a szintén a saját frakciójára mutogató Erdogan is Törökországban, majd miután meglett a külpolitikai deal az amerikai F-16-osokról, mégiscsak államfői szinten született meg a politikai döntés a gyors jóváhagyásról.

A magyar külpolitika korábban hónapokon át arról beszélt, hogy ugyan nem sietünk a ratifikálással, de semmiképpen sem Magyarország lesz az utolsó tagállam, amelyik ezt megteszi. Végül mégis így lett, és a Fidesz továbbra is blokkolta a folyamatot.

photo_camera Kocsis Máté Fotó: Németh Dániel/444

Már a NATO főtitkára is felszólította Magyarországot, hogy kövesse a török példát, és a lehető leghamarabb zárja le az ügyet. David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete korábban csalódottságáról beszélt, és arról, hogy azt várják, Magyarország mielőbb teljesítse kötelezettségeit, majd a nagykövetség Orbánt saját ígéretére is emlékeztette.

Pressman február elsején Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel is tárgyalt Washingtonban, és szenátusi demokrata vezetők Magyarországgal szembeni konkrét retorziókat is felvetettek. Eszerint a magyar állampolgárok amerikai vízummentességének eltörlése is felmerült, és az úgynevezett Magnyickij-törvényt is alkalmazhatnák egyes magyar döntéshozókkal szemben.

Svédország 200 éve van minden katonai szövetségen kívül, de Oroszország ukrajnai agressziója semleges álláspontjának feladására késztette, így 2022 májusában hivatalosan is jelezte, hogy csatlakozna a NATO-hoz. Mit nyerne a NATO svédekkel?