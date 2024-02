Jön Budapestre a svéd miniszterelnök

„Budapestre megyek, az időpontot annak megerősítése után közöljük” – mondta el újságírók kérdésére Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Varsóban, ahol Donald Tusk lengyel kormányfővel találkozott. Az MTI beszámolója szerint azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben már „többször egyeztetett” a magyar miniszterelnökkel. Kristerssonnak úgy tűnik, Magyarországon „erős az akarat Svédország NATO-csatlakozási folyamatának véglegesítésére”. „Már most várom a tervezett találkozót, hogy a véglegesítés megtörténjen” – tette hozzá.

photo_camera Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Törökország januárban hagyta jóvá a svédek NATO-csatlakozását, így már csak Magyarországra várnak a katonai szövetségben. Mindezt úgy, hogy a magyar vezetés azt ígérte, nem ők lesznek az utolsók, akiken a csatlakozás múlhat.

Sajtóhírek szerint Orbán Viktor és a svéd miniszterelnök pár hete rövid találkozójukon arról beszéltek Brüsszelben, hogy mikor lenne jó Magyarországon tárgyalniuk. Kristersson szerint csak a jóváhagyás után, a Fidesz-frakció szerint azonban a csatlakozást addig nem lehet jóváhagyni, amíg a budapesti vizit meg nem történt.

A hétvégén egy amerikai szenátusi küldöttség is érkezett Budapestre, hogy nyomatékosítsák, szerintük az Egyesült Államoknak, a NATO-nak, valójában Magyarországnak is és az egész világ biztonságának is jót tenne Svédország mielőbbi csatlakozása a szövetséghez. Magyar kormányzati vagy kormánypárti fogadófél azonban nem tárgyalt velük.