Újabb A-50-es orosz kémrepülőt szedhettek le az ukránok Oroszország felett

200 kilométerre a határtól, mélyen Oroszország belsejében lőhetett ki az ukrán légvédelem egy A-50 -es orosz kémrepülőgépet pénteken. Az ukrán hadsereg maga jelentett be az esetet. A gép a Don menti Rosztov és Krasznodar városa között kapott találatot és zuhant le. Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka világossá tette, hogy nem véletlenül pénteken hajtották végre az akciót, ez ugyanis az orosz fegyveres erők ünnepnapja, amihez ironikusan gratulált is.



Hamar megjelentek azok a videófelvételek, amik állítólag a gép lelövését mutatják be. Ezeken úgy tűnik, hogy az orosz kémrepülő megpróbálta ugyan csalirakétákkal elterelni az őt követő ukrán föld-levegő rakétákat, de végül eltalálták, kigyulladt és lezuhant.



Azt az orosz hatóságok is megerősítették, hogy a térségben, Trudovaja Armenia község közelében tényleg lezuhant egy repülő és hogy a tűzoltóknak kellett eloltaniuk a lángoló roncsokat. Egy hónapon belül ez lehet a második lelőtt orosz A-50-es, márpedig ebből a stratégiai szempontból fontos felderítőgépből alig egy tucatnyija van az orosz hadseregnek. A britek nemrég olyan információt tettek közzé, miszerint ezek közül csak hat példány röpképes, vagyis most már csak öt. A belezsúfolt fejlett radartechnológia miatt egyetlen ilyen repülő többszázmillió dollárba kerül. Az ukrán légvédelem azt állítja, hogy péntek este egy orosz bombázógépet is lelőtt és hogy csak ennek a két, egy este leszedett repülőnek az összértéke 400 millió dollár.

(via BBC)