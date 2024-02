Lázár János szerint a bicskei ügy olyan, ahol még a halálbüntetés is felmerülhetne opcióként

Tarifareformról szóló csütörtöki sajtótájékoztatóján a kegyelmi ügyről is beszélt Lázár János építési és közlekedési miniszter. Bár többször is visszakérdeztek az újságírók, K. Endre kegyelme miatt nem kért bocsánatot.

Szerinte Orbán Viktor és a kormány eddig megszólaló tagjai már kifejezték együttérzésüket a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Novák Katalin bocsánatkérése elegendő volt, mert köztársasági elnökként az egész országot képviselte. Szerinte akkor az egész ország megkövette az áldozatokat. Ugyanakkor dühös, mert az ügyet szerinte nem torolták meg eléggé. Vásárhelyi János bicskei igazgatónak szerinte börtönben kellene megrohadnia. Szerinte ez egy olyan ügy, ahol még a halálbüntetés is felmerülhetne opcióként. Azt mondta, a bírót is meg kellene kérdezni, hogy Vásárhelyi miért csak 10 évet kapott, amikor 25-öt is kaphatott volna.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Lázárt az is dühíti, hogy K. Endre rendkívül hamar házi őrizetbe került. Szerinte neki is börtönben lenne a helye, nem a presbiterségen. Balog Zoltán ügyéről azt mondta, hogy a kérdésben az egyház fog dönteni. Megrázta a hír, mert Balog számára „emberi és erkölcsi értelemben is oszlop”. Lázár egy ponton váratlanul az ellenzéket kezdte támadni. Szerinte felháborító, hogy az ellenzéki pártok abuzált gyermekekből kovácsolnak politikai tőkét. Visszaéltek a gyerekek élettragédiáival, amikor a Fideszt pedofilozták a parlamentben.

Végül a homoszexuális kártyát is előhúzta. Felhozta, hogy Demszky Gáborék úgy nevezték ki a bicskei igazgatót, hogy tudtak a homoszexualitásáról. Szerinte ez számos kérdést vet fel.