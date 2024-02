Navalnij halála az EP-ben sem indította meg a Fideszt

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki haláláról, a független orosz civil társadalom és a demokratikus ellenzékkel való szolidaritásról, és aktív támogatásról fogadott el állásfoglalást az Európai Parlament csütörtökön. A szavazáson hat fideszes képviselő vett részt, köztük négyen tartózkodtak, ketten pedig nem nyomtak gombot, írja a hvg.hu. A Fidesz képviselői előző nap nem vettek részt az EP szerdai plenáris ülésén, amikor Julija Navalnaja, Navalnij nyomdokaiba lépő özvegye szólalt fel.

photo_camera Navalnaja az Európai Parlamentben Fotó: ABDESSLAM MIRDASS/Hans Lucas via AFP

Orbán Viktor a parlament tavaszi ülésszakának első napján köszönte meg a Fidesz-KDNP frakciónak, hogy nem álltak fel Navalnij tiszteletére, mikor Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa erre kérte az Országgyűlést. „Sovinisztáknak a magyar parlamentben nem jár tisztelet. Aki a grúz–orosz háború idején patkányoknak nevezte a grúzokat, annak a tiszteletére mi nem állunk föl. Egyébként nyugodjon békében” – mondta akkor Orbán.

Navalnij 2008-ban valóban támogatta a grúz háborút, ezért később bocsánatot is kért. A grúzok továbbra is bizalmatlanok Navalnijjal kapcsolatban, azonban még a grúz elnök, Salome Zourabichvili is tragikus szituációként hivatkozott Navalnij halálára egy interjúban.