Szijjártó azt állítja, európai politikusok hosszú sora kérte fel, hogy juttasson el egy üzenetet az oroszoknak

Az nem diplomáciai teljesítmény, ha az ember csak azokkal beszél, akikkel mindenben egyetért, az igazi teljesítmény a kapcsolattartás azokkal, akikkel bizonyos kérdésekben eltérő állásponton van – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A külügyminisztert a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkárával együtt tartott sajtóértekezletén arról kérdezték, hogy Donald Tusk lengyel kormányfő kifogásolta, hogy Szijjártó az Antalyai Diplomáciai Fórumon – Alekszej Navalnij temetése napján – együtt vacsorázott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval.

Szijjártó azt mondta, a magyar és a lengyel nemzet között nem pusztán barátság, hanem testvériség is van, ami „kibírja az ilyen politikai epizódokat is, mint amiket Lengyelország miniszterelnöke az elmúlt néhány hétben produkált”. „Egyszerűen tiszteletben kell tartani, hogy mást gondolunk a béke lehetőségéről Ukrajnában. Mi egy békepárti kormány vagyunk, Lengyelország kormánya pedig inkább háborúpárti álláspontot képvisel” – mondta.

Szerinte a törökországi fórum majdnem olyan, mint egy ENSZ-közgyűlés, és ennek a gálavacsoráján hat vagy hét külügyminiszterrel ült egy asztalnál, köztük orosz hivatali partnerével. „És ha az ember mellette ül egy külügyminiszter kollégának, akkor általában beszélgetnek. Az a helyzet, hogy van egy ilyen feladatunk nekünk, külügyminisztereknek, hogy kapcsolatot tartsunk egymással” – mondta.

Szijjártó Péter találkozója Szergej Lavrovval New Yorkban 2023. szeptember 22-én.

Szijjártó azt mondta: „A diplomáciában azt hiszem, hogy a teljesítmény az, hogy az ember kapcsolatot tart azokkal is, akikkel nem ért mindenben egyet. Szerintem az nem diplomáciai teljesítmény, ha az ember csakis azzal beszél, akivel mindenben egyetért.” Végül leszögezte, hogy ha lesz lehetősége, vagy szükség lesz rá, akkor a jövőben is tárgyalni fog az orosz kollégákkal.

Az MTI szerint végül arra hívta fel a figyelmet, hogy rajta keresztül akarnak üzenni az oroszoknak:

„És szerintem Lengyelország miniszterelnöke meglepődne, ha tudná, milyen hosszú azoknak az európai politikusoknak a listája, akik az elmúlt években arra kértek fel engem, hogy segítsek nekik kapcsolatot teremteni az oroszokkal, találkozót összehozni, vagy csak juttassak el nekik egy üzenetet. Sőt, volt olyan ország is, ahol egymással szemben lévő oldalak képviselői is kérték ezt tőlem, úgyhogy a jövőben is, ha van ilyen kérés, természetesen szívesen segítek.”