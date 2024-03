Amerika attól fél, hogy az orosz finomítókra mért ukrán légicsapások felhajtják az olaj árát

Az Egyesült Államok arra kéri Ukrajnát, hogy hagyjon fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó dróntámadásokkal, mert azok könnyen felhajthatják az olaj világpiaci árát, és erősebb ellenreakciót is kiválthatnak az oroszokból. A tárgyalások az ukrán titkosszolgálatokkal is zajlanak, mióta egyre gyakoribbak a légicsapások Oroszország területén, írja a Financial Times.

A támadások több olajfinomítót, terminált és raktárt is érintettek az utóbbi napokban és hetekben, ami rontott az orosz olajtermelés teljesítményén. A nyugati szankciók ellenére Oroszország továbbra is a világ egyik legfontosabb energiaexportőre.

Az FT idéz egy elemzőt, aki szerint az idei, nagyjából 15 százalékos olajár-növekedés következtében megemelkedett benzinár kényelmetlenül érintheti Joe Biden amerikai elnök újraválasztási esélyeit is. Emellett hozzáteszik, hogy Washington amiatt is aggódik, hogy Oroszország az infrastruktúráját ért támadásokra reagálva a Nyugat számára fontos energetikai infrastruktúrát is támadhat – például azt, amely Kazahsztánból Oroszországon keresztül szállít a világpiacra kőolajat.