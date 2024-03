Március közepe van, de már most kis híján megdőlt a napelemes rekord

Szerdán 11 és délután 2 között minden egyes órában több áramot tápláltak be a naperőművek a hazai villamos energiarendszerbe, mint korábban bármikor – írja a G7. Ez azt is jelenti, hogy a napelemek termelése a nap egészében is nagyon közel volt a történelmi csúcshoz. Eddig egyetlen egyszer, tavaly július 8-án fordult elő, hogy egy hajszállal ennél is több áramot állítottak elő az ilyen berendezések.

Mindez annak köszönhető, hogy az elmúlt években jelentősen megnövekedett a napelemek, naperőművel száma és teljesítménye. A fellendülést a G7 cikke szerint az sem állította meg, hogy tavaly óta az újonnan csatlakozó háztartási méretű fogyasztók nem táplálhatják vissza a rendszerbe a megtermelt áramot.

A legfrissebb adatok szerint a hazai napelemek összesített teljesítőképesség február végén elérte az 5741 megawattot. Ez közel háromszorosa a paksi atomerőmű kapacitásának. A cikkben a G7 érdekes ábrákkal érzékelteti az adatokat.



