Szélsőségesség miatt tartóztatták le az orosz melegbár tulajdonosát

Egy drag show közepén ütött rajta a rendőrség és néhány nacionalista az orenburgi Pose melegbáron, írja a Moscow Times. A bár vezetősége az első, akit az LMBT-mozgalmakat tiltó új törvény nevében szélsőségesség vádjával tartóztattak le.

photo_camera Fotó: Mihail Mecel/AFP

A bár tulajdonosát néhány napja fogták el a moszkvai repülőtéren. A vád szerint a tulaj az Oroszország által szélsőségesként meghatározott nemzetközi LMBT-mozgalommal szövetkezett. Amennyiben a tulajt és két alkalmazottját bűnösnek találják, 10 év börtönbüntetésre is számíthatnak. Az országban tavaly novemberben nyilvánította szélsőségessé és tiltotta be az LMBT-mozgalmakat a parlament. Mivel jogi személyként ilyen szervezet nem is létezik, nem tudni pontosan, kikre vonatkozhat a törvény.

Gyerekvédelem címén 2013 óta tiltott „melegpropagandát” a kiskorúak körében, később már színházi előadásokat is cenzúráztak. 2022-ben újabb törvényt fogadtak el, amely tiltja a „nem hagyományos szexuális kapcsolatok és a pedofília propagandáját”, összemosva a pedofíliát a homoszexualitással. A törvény tiltja továbbá a bármilyen korú LMBTQ+-emberekről szóló információk megjelenítését a médiában, az interneten, reklámokban, irodalomban, a művészetben és a mozikban. Tavaly júliusban a nemváltó műtéteket is betiltották.