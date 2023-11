Betiltották az LMBTQ-mozgalmakat Oroszországban

Szélsőséges szervezetté nyilvánította és betiltotta az LMBTQ+-mozgalmat az orosz parlament csütörtökön. Jogi személyként ilyen szervezet nem létezik, a tárgyalást zárt ajtók mögött tartották - így nem tudni, kik esnek a törvény hatálya alá.

A tilalom mindenesetre nem sok jót ígér az oroszországi meleg és transz közösség tagjainak, akik ellen több törvényt is hoztak az elmúlt években. Az orosz igazságügyi minisztérium november közepén kezdeményezte a bíróságon, hogy nyilvánítsák szélsőséges szervezetté, majd ugyanazzal a lendülettel tiltsák is be Oroszországban a „nemzetközi LMBTQ-mozgalmat”.

It’s now illegal in Russia to share an image of Putin as a gay clown: https://t.co/Pa8bciWUrf pic.twitter.com/L4jmzGxsbZ — Pride in London (@PrideInLondon) April 6, 2017

Oroszországban gyerekvédelem címén 2013-ban betiltották a „melegpropagandát” a kiskorúak körében, majd erre hivatkozva később színházi előadásokat is cenzúráztak. Aztán 2022-ben újabb törvényt fogadtak el, ami tiltja a „nem hagyományos szexuális kapcsolatok és a pedofília propagandáját”, összemosva a pedofíliát a homoszexualitással, ami tiltja a bármilyen korú LMBTQ+-emberekről szóló információk megjelenítését a médiában, az interneten, reklámokban, irodalomban, a művészetben és a mozikban.

A Putyin-rezsim az elmúlt években szép lassan betiltott minden műalkotást vagy terméket, amiben a papa-mama-gyerekek családmodelltől vagy klasszikus ciszheteroszexuális, monogám párkapcsolattól eltérő konstelláció jelenik meg - ez azonnal beindította az öncenzúrát. Idén júliusban a nemváltó műtéteket is betiltották.

A törvény megszegéséért akár több évnyi börtönbüntetés járhat.

(via BBC)