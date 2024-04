Magyar Péter új pártja elutasította az állami támogatásokat és elvette volna a határon túliak szavazati jogát

Amikor 2020 decemberében Szabó Attila Egerben megalapította a Tisza Pártot, Magyar Péter még bőven a NER által biztosított munkáit végezte, most azonban kiderült, hogy júniusban már együtt indulnának az EP- és önkormányzati választásokon. Magyart egyelőre alelnöknek választották Deák Boldizsár és Somodi Erzsébet mellé. A párt alapító elnöke továbbra is Szabó Attila.

A két alelnök, Deák és Somodi 2014-ben szerepelt a Schmuck Andor-féle Szociáldemokraták listáján. Somodit 2014-ben polgármesterjelöltként is elindították a VI. kerületben Schmuckék, itt aztán kiderült, hogy hamis ajánlásokkal tudtak csak jelölteket állítani. Ráadásul úgy szedték össze a kellő számú ajánlást, hogy a Fidesz listájáról egyszerűen átmásoltak adatokat, aztán az aláírást odahamisították. Somodi végül csak 106 szavazatot kapott.

Ideológiamentes jobbközép pártként határozták meg magukat, ami a 2022-es választások előtt deklarálta: nem igényel és nem fogad el állami költségvetési támogatást. Programjuk mindössze 20 pontból állt, ezek között azt is szerepelt, hogy a parlamenti képviselőknek csak két ciklust engedélyeznének, a jövedelmüket pedig a civil életben folytatott foglalkozásuk bérének havi átlagában maximálnák. A legfőbb ügyésznek is csak két ciklust engedélyeztek volna, de szerepelt a programpontjaik között a közvetlen köztársaságielnök-választás is. Ezenkívül kizárólag a magyar egyházakat támogatták volna, méghozzá a létszámuk alapján. Azt is vállalták volna, hogy visszaállítják a hiteles hírközlést az írott és elektronikus médiában.

„Az oktatást és az egészségügyet is csak úgy lehet megmenteni és európai színvonalúra emelni, ha az adóbevételekből kevesebb stadion épül, és a határon túli magyarok támogatását is mérsékeljük” – mondta a programról Szabó 2021-ben az Egri Ügyeknek. Hozzátette, tiszteli a határon túli magyarokat, de szeretné elérni, hogy csak az rendelkezzen szavazati joggal, akinek magyar adókártyája van. „Szerintünk épülhet stadion, templom például Kárpátalján magyar támogatásból, de ettől még ne legyenek feljogosítva az ottani magyarok arra, hogy beleszólhassanak például a magyar gazdaságpolitikába.”

2022-ben még csak a parlamente szerettek volna bejutni, a terv az volt, hogy mind a 106 választókerületben jelöltet állítanak, és megszólítják a 2,5 milliósra mért bizonytalan tábort. Ehhez utánfutós országjárást is indítottak 2021 nyarán, aminek a híre akkor sajnos nem jutott el a 444 szerkesztőségébe, de például a gyöngyösi állomásról készült videó most is elérhető:

link Forrás

Szabó Attilláék itt arról bezsélnek, hogy a kisebb településeken a melósok azt kiabálták nekik, hogy Hajrá, Tisza Párt! Szabót a videóban Deák Boldizsár alelnök kérdezgeti, aki 2006 előtt a Fidesz egri képviselője volt. A Tisza Párt autója Budapestre is eljutott, ahol Szabó Attila megüzente a parlamentben elő politikusoknak, hogy előbb-utóbb ők is bele szeretnének szólni a politikába.

link Forrás

Annak nem találtuk nyomát, hogy aztán bármilyen választáson elindultak volna.