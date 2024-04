Kormányinfó: Az amerikai elnökválasztás után lesz magyar költségvetés

Cikkünk folyamatosan frissül.

Három miniszter, Gulyás Gergely, Varga Mihály és Nagy István tart az új kormányszóvivővel, Vitályos Eszterrel közös kormányinfót.

Csak az amerikai elnökválasztás után tárgyalja a parlament a 2025-ös költségvetést.

A kormány erre az évre csak 2,5 százalékos GDP-bővülést tervez.

Összesen 675 milliárd forintnyi állami beruházás elhalasztásáról döntöttek.

Máris egy újítás: ezúttal egy asztalnál ülnek a Kormányinfó résztvevői

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Gulyás szerint veszélyesebb lett a világ

Nehéz időszakban találkozunk, a kormány a keddi ülésén a világpolitikai helyzetet elemezte. Veszélyes időszakban találkozunk, a legaggasztóbb, hogy a NATO is irányt váltott. Eddig s NATO nem vált tevékeny részesévé a konfliktusnak. Ukrajna oldalán a gyakorlatban is be akar vonódni a háborúba, egy 100 millió dolláros alappal akarják segíteni a kiképzést, koordinálni a fegyverszállítást. A francia elnök ráadásul már csapatok küldésének lehetőségét sem zárja ki.

Gulyás: Költségvetés az amerikai elnökválasztás után

A következő fél év döntő lesz, a háborúnak nincs katonai megoldása a kormány szerint. Tűzszünet és béketárgyalás kell. A jövőre vonatkozó legfontosabb döntést az amerikaiak hozzák meg az elnökválasztáson. Ezért a jövő évi költségvetést november 5-én, az amerikai elnökválasztás után nyújtják be.

Az eredeti tervek szerint a 2025-ös költségvetésről már a tavaszi ülésszakon tárgyalt volna a parlament, és ahogyan az előző években, idén is már nyárra elfogadták volna.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Kivételesen egyetértünk Tuskkal

Az európai parlament rossz döntést hozott a migránsok elosztásával kapcsolatban Gulyás szerint. Ezúttal Donald Tuskkal értünk egyet, Lengyelország nem hajlandó pénzt fizetni azért, hogy ne hozzanak olyan embereket ide, akikkel nem akarunk együtt élni.

Varga: Idén 2,5 százalékkal nőhet a magyar GDP

A kormány áttekintette a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét és kilátásait, különös tekintettel a nemzetközi gazdasági környezetre – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A magyar a világ egyik legnyitottabb gazdasága, fontos a környezet. Háborús helyzetben vagyunk, és azt is látjuk, hogy az Európai Unió a vártnál lassabban jön ki a válságból, a német gazdaság gyengélkedésének sem látszik a vége.

Mindezek figyelembe vételével tervezték meg az idei makropályát. Azzal számolnak, hogy idén a magyar gazdaság visszatér a növekedési pályára, ez a növekedés 2,5 százalék lehet, az év második felében lassabb.

675 milliárd forintnyi állami beruházást halasztanak el

Eredetileg 2,9 százalékot terveztek erre az évre, most azt mondja a pénzügyminiszter, hogy idén 4,5 százalékra csökkentik a tavalyi 6,5 százalékos államháztartási hiányt. A deficit jövőre 3,7 százalékos lehet, 2026-ra vinné a hiányt 3 százalék alá a kormány.

Varga Rendkívüli költségvetési terhekről beszél, ilyennek nevezi a magas kamatterheket (ezekről itt írtunk bővebben) és a rezsicsökkentést. Ezért a kormány úgy döntött, hogy 675 milliárd forintnyi állami beruházást halasztanak el, ütemeznek át.

Nagy István: Az EU elárulta a magyar gazdálkodókat, az ukrán oligarchákat támogatják

Soha ilyen mértékű zöld ideológiai nyomás nem érte az európai agráriumot. A Green Deal egy diktátum, nem megállapodás, nélkülöz minden szakmai alapot. Az európai elvesztették a versenyképességüket, a jövőképüket.

2002 nyarán az EU úgy döntött, hogy megnyitotta az uniós határokat az ukránok előtt. Ezzel az EU korlátozta az EU-s gazdák lehetőségeit, ennek következtében az EU-s belpiacot súlyos túlkínálat, alacsony termékárak jellemzik. Brüsszel és az EU elárulta a magyar gazdálkodókat, helyettük az ukrán oligarchákat támogatja.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444





Így készültünk a kormányinfóra

Az elmúlt évek legfeszültebb Kormányinfója volt az eddigi utolsó. A fő téma akkor még a kegyelmi botrány volt, de Magyar Péter a Kormányinfó előtt 5 nappal már színre lépett a Partizánban. Az volt Novák Katalin és Varga Judit lemondása utáni első alkalom, hogy kérdezni lehetett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől. Régen volt olyan nehéz helyzetben Gulyás, mint akkor, amikor meg kellett volna magyaráznia: pontosan miért született meg az kegyelem, amibe belebukott Novák Katalin és Varga Judit.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szentkirályi Alexandra már nem tér vissza

A február 16-i volt Szentkirályi Alexandra utolsó szereplése kormányszóvivőként, mivel ő lett a Fidesz főpolgármester-jelöltje. A terep nem teljesen idegen számára, mivel 27 éves korában, 2014-ben lett főpolgármester-helyettes, a főváros kultúrával, oktatással, szociálpolitikával, ifjúságpolitikával, sporttal, környezetvédelemmel, turisztikával és városarculattal kapcsolatos feladatait látta el. Karácsony Gergely 2019-es győzelmével távozott hivatalából, 2020-tól 2024-ig volt kormányszóvivő.

A Szentkirályi Alexandra távozásával megüresedő kormányszóvivői posztra Vitályos Esztert nevezték ki.

Vitályos 2014 és 2018 között a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára volt, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumában folytatta a munkát ugyanebben a pozícióban. A parlamentbe 2021-ben került be L. Simon László helyére.

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mellett most két minisztervendége is lesz a Kormányinfónak, Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy István agrárminiszter.

Máskor egy választási ciklus alatt nem történik annyi minden, mint most két hónap alatt

Beleszédül az ember, mennyi minden történt február 16., az utolsó kormányszóvivői tájékoztató óta. A teljesség igénye nélkül:

Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy felvételt, amin felesége, Varga Judit igazságügyi miniszterként arról beszélt, hogy Rogán Antalék kihúzathattak bizonyos részleteket a Völner-Schadl-féle korrupciós ügy nyomozati irataiból.

Az ügyészség immár tudja, hogy ki az a Tóni, Barbara és Ádám.

A semmiből az ellenzék egyik vezető erejévé vált Magyar Péter mozgalma.

Varga Judit a Frizbiben beszélt arról Hajdú Péternek beszélt arról, hogy pokol volt a házassága Magyar Péterrel. A volt férj szerint Rogánék kényszerítették a nyilatkozatra.

Sulyok Tamás személyében új köztársasági elnöke van az országnak.

A köztársasági elnök apjáról máris kiderült, hogy nemzetiszocialista pártvezető volt.

Súlyos gerincműtéten esett át Gulyás Gergely, a politikusnak meg kellett tanulni járni.

Balog Zoltán lemondott a zsinati elnöki posztjáról, de a püspökségről nem hajlandó lemondani.

Csak egy dolgot nem tudunk: miért adott kegyelmet Novák Katalin a bicskei pedofilügyben bűnsegédlet miatt elítélt K. Endrének?