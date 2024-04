Egy nap alatt esett annyi eső Dubajban, mint amennyi egy év alatt szokott

Az elmúlt 75 év legnagyobb esőzése sújtja az Egyesült Arab Emirátusokat, hétfőtől kedd estig több mint 120 milliméter csapadék esett Dubajban, ami normális esetben az egész évi átlagos mennyiség, írja a Guardian.

A víz elárasztotta a házakat és az utakat, megbénult a közlekedés, a hatóságok tartálykocsikkal próbálták kiszivattyúzni a vizet. A világ egyik legforgalmasabb repülőterén, a Dubaji nemzetközi repülőtéren is voltak fennakadások, több járatot más reptérre irányítottak.

A közösségi médiában közzétett képek szerint a Dubai Mall és a Mall of the Emirates bevásárlóközpontokat is elöntötte a víz, de egy metróállomáson is bokáig ért a víz. Villámok is voltak, amik közül több a 828 méteres Burdzs Kalifába csapott.

photo_camera Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

A Nemzeti Meteorológiai Központ felszólította a lakosokat, hogy tegyenek meg minden óvintézkedést és maradjanak távol az áradással érintett területektől.

photo_camera Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Az Egyesült Arab Emírségek kormányzati médiahivatala az X-en azt írta, hogy a felhőszakadások kivételes éghajlati eseménynek számítanak, és hogy még több eső várható. Áradások voltak a közelben lévő Bahreinben, valamint Ománban is, ahol 18-an meg is haltak.