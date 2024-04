„Karácsony nemcsak autót, várost sem tud vezetni” – zárt ajtók mögött startolt el Szentkirályi Alexandra fővárosi kampánya

„Budapest és köztem ez mindig is egy love story volt” – kezdte kampánynyitó beszédét Szentkirályi Alexandra. A Fidesz főpolgármester-jelöltjének rendezvényét zárt ajtók mögött tartották a Bálnában.

Az egykori főpolgármester-helyettes, majd kormányszóvivő hét pontban szedte össze, mivel hozna változást a fővárosban.

Ahogy várható volt, a kampányban kiemelt szerepet kaphat a kormánypárt jelöltjének női mivolta: Tarlós István egykori főpolgármester szerint fontos, hogy Szentkirályit ne az alapján ítéljük meg, hogy nő. Szentkirályi „női szemmel, szeretettel, de tárgyilagosan” építené a várost, mert Budapest „több mint százötven év után megérdemli, hogy ránézzünk női szemmel is”.

A kormánypárt szerint 2019 óta újra Gyurcsány-korszak van a fővárosban, Budapest Gyurcsány fogságában van. Gyurcsány, Karácsony, Gyurcsány.

photo_camera Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke és Újbuda alpolgármestere transzparenssel tüntet a Bálna előtt. Szentkirályi zárt körben, meghívásos alapon tartott kampányindítót Fotó: Kristóf Balázs/444

Szentkirályi Alexandra szerda délután tartotta főpolgármesteri kampányindító rendezvényét, ezen beszédet mondott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és Tarlós István, Budapest egykori fideszes főpolgármestere. Tarlós saját bevallása szerint mostanra „egyfajta apa-lánya kapcsolat” alakult ki közte és volt helyettese között, bár a beszédében a nevét először nem sikerült eltalálnia,

Szentkirályi Andreaként hivatkozott rá.

Tarlós közvetlenül ezelőtt arról beszélt, hogy a 444 szerint „gerontológiai problémák vannak vele”, de felesége tanácsára – és látva Gégesi Ferencet és Donald Trumpot – mégis eljött beszédet mondani.

A kampányát egy Megafon-hangulatú lejárató videóval bedurrantó Szentkirályi március közepén jelentette be, hogy a Fidesz főpolgármester-jelöltjeként indul Karácsony Gergely ellen – a kormány ezennel búcsút intett az utolsó nőnek is, aki a miniszter urak közelében addig még megfordulhatott. A tesztoszterondús fotó és videó után néhány nappal a KDNP is bejelentette, hogy támogatja Szentkirályi indulását, akit egyben gyorsan a budapesti Fidesz elnökének is megválasztottak.

Az eseményem elsőként Baán László, a Liget-projekt miniszteri biztosa szólalt fel, aki a projektje promózása után arról beszélt, hogy Budapest hiába közeledett a második fénykorhoz, annak az úgynevezett baloldallal vége lett. Baán szerint az ellenzék „nem ígért semmit, ezt teljesítette is” Budapesten, Karácsony ligetellenes kampánya pedig hecckampány volt. Hozzátette, a fővárosi kulturális intézmények „lélegeztetőgépen” vannak, bár ebben az állam felelősségét nem, csak a fővárosét firtatta.

photo_camera Érkezik Georg Spöttle Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Lánczi András Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Szarvas Szilveszter, a Megafon főszerkesztője, a PestiSrácok és a Pesti TV korábbi hírigazgatója, főszerkesztő-helyettese Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera A megafonos "Jobb Érzés" bloggere, Méhes Mónika Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera A szintén megafonos Sebestyén Janka Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató Fotó: Kristóf Balázs/444

Baán után egy úgynevezett kisfilm következett, aminek lényege az volt, hogy Karácsony Gergely Gyurcsány embere, és csak „dugókat, légszennyezettséget, koszos utcákat és csődközeli helyzetet” hozott. Utóbbiról már a jelenlegi főpolgármester is jelezte, hogy egyik okozója maga az állam: az Állami Számvevőszék is kimondta nemrég, hogy a főváros több pénzt fizet be az államkasszába, mint amennyit támogatás formájában visszakap az államtól.

Ezután Kocsis Máté lépett színpadra, aki a közönséggel együtt „Karácsony vergődésén”, a kerékpársávokon, a méhlegelőkön, a kutya- és köztéri vécéken élcelődött.

Tarlós Istvánt elmondása szerint megkérték, hogy ne nagyon bántsa az ellenzéket, ezért arról beszélt, hogy a főváros azért járna jól a kormánypárti Szentkirályival, mert neki van a legreálisabb lehetősége a stílusából, helyzetéből, gondolkodásából és együttműködő készségéből is adódóan, hogy Budapest számára a legtöbb forrást megszerezze. Szentkirályi kezéhez emellett „nem tapad semmi”, korábban nem is olyan területen dolgozott, ahol „elvi lehetősége” lett volna visszaélések elkövetésére.

Az igazi hazafiként felkonferált Szentkirályi szerint Budapest 2019 óta nem tud dinamikusan épülni, mert a kormány és a főváros képtelen együttműködni. Hétpontos tervben szedte össze, mit kellene tenni:

Kiszabadítani Budapestet Gyurcsány fogságából. Véget vetni a városházi korrupciónak és közpénzlopásnak. A főváros pénzügyi ellenőrző szervet is kapna. Felszámolni „a pazarló budapesti bürokráciát” – ha megválasztják, Szentkirályi ígérete szerint véget vetne a „luxus-kifizetőhelyeknek”, a felesleges állásoknak és tanácsadóknak az önkormányzatnál. A „közlekedési káosz” megszüntetése, mert „Karácsony nemcsak autót, várost sem tud vezetni”. Tisztaság és rend a városban - több fizikai dolgozó, több takarítógép, a köztisztaságra fordított források megduplázása, a hajléktalankérdés megoldása. Otthonos és élhető Budapest, ami gondoskodik a lakóiról, ahol „tanítják a fiatalokat és tisztelik az időseket”. Ingyenes köztéri wifihálózat, új óvodai és nyugdíjasotthoni férőhelyek, városgondnokság létrehozása. Újra naggyá tenni a nemzet fővárosát.

Hidvéghi Balázs, az Európai Parlament képviselője szerint a Szentkirályi-kampány sok ezer aktivistával startol el a hét végén. A cél, hogy elsőként adják le az induláshoz szükséges számú aláírást. A kormánypárt kampányában nagy hangsúlyt fog kapni, hogy Szentkirályi minél több budapestivel találkozzon és beszélgessen. Arra a kérdésre, hogy Szentkirályi nyitott lenne-e a vitára a többi indulóval, Hidvéghi azt válaszolta:

„mi világosan megmondtuk, hogy a vita fontos dolog, és Budapest jövőjéről is fontos lenne vitázni. Azonban egy olyan helyzet van most a Városházán, hogy Karácsony Gergely egy báb. Gyurcsány Ferenc irányítja.” A kampánynyitóval egy időben zajlott a tüntetés a józsefvárosi önkormányzati lakások állami kisajátítása ellen a Ludovikánál, miután Pikó Andrásék egy parlamentbe benyújtott salátatörvényből, pontosabban az azt firtató újságírói kérdésből tudták meg, hogy kétszáz kerületi önkormányzati bérlakást államosítana a kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új tanárképző intézményének részére. A józsefvárosi polgármester szerint az önkormányzat tulajdonában jelenleg nincs ennyi szabad bérlakás, felújított pedig egyáltalán nincs. Ha meg is tudnák oldani ennyi ember elhelyezését rövid időn belül, az azt jelentené, hogy nem marad több megpályázható önkormányzati lakás a kerületben.

A lakók legnagyobb félelme, hogy vagy utcára kerülnek, vagy csak vidéken tudják elhelyezni majd őket, miközben munkájuk, családjuk a Józsefvároshoz köti őket.

„Ne a mi életünk árán akarják elpaterolni a Pikót” – erről szólt riportunk a döntéssel leginkább érintett Diószegi Sámuel utcából.

photo_camera Mráz Ágoston Sámuel, a NER holdudvarába tartozó Nézőpont Intézet igazgatója Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Király Nóra, Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Benedek Zsolt, a Fidesz erzsébetvárosi frakcióvezetője Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Demeter Szilárd Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Németh Kristóf Fotó: Kristóf Balázs/444

A kormánypártnak erős hete lesz: pénteken a Millenárison már az EP-választásra hangolódva választási manifesztumot fogadnak el. Azon az eseményen Orbán Viktor mond beszédet, Szijjártó Péter külügyminiszter és Deutsch Tamás fideszes európai listavezető társaságában.