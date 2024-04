Halott unokahúga testét tartó palesztin nő képe kapta a World Press Photo fődíját

Egy halott kisgyermeket dajkáló palesztin nőről készült kép nyerte Amszterdamban a World Press Photo év fotója díját. A fényképet a Gázai övezet egyik kórházában készítette Mohammed Szálem, a Reuters fotósa. A Hán-Júniszban működő Nasszer kórháznál a családok a rakétatámadásban elhunyt hozzátartozóikat keresték, itt találta meg az ötéves Saly nevű kislány testét a nagynénje.

photo_camera Mohammed Szálem az idei Word Press Photo fődíját elnyerő "Egy palesztin nő az unokahúga testét tartja" című fotója egy gázai kórházból. Fotó: Mohammed Salem/REUTERS

“Az emberek fejvesztve rohantak egyik helyről a másikra, alig várták, hogy megtudják szeretteik sorsát, és ez a nő megragadta a figyelmemet, ahogy a kislány testét tartotta, és nem volt hajlandó elengedni” - mondta a kép készítési körülményeiről a fotós. A díjazott szavait a díjátadón a Reuters képanyagokért felelős vezetője, Rickey Rogers tolmácsolta: Szálem azt reméli, hogy a díjazott fotó sokakat ráébreszt arra, hogy a háború milyen emberi áldozatokkal jár, és milyen hatása van a gyerekekre.

A főbb díjazottak között az év fotóriportja díját a dél-afrikai Lee-Ann Olwage kapta madagaszkári demens emberek helyzetét ábrázoló riportjáért, míg a hosszú távú projekt kategóriában a venezuelai Alejandro Cegarra nyert, ő a mexikói bevándorláspolitika változását mutatta be a New York Times-ban és a Bloombergben publikált The Two Walls című képsorozatával. Julia Kocsetova ukrán sajtófotós és dokumentumfilmes a nyitott formátum kategória díjazottja lett War is Personal című munkájával, amely az ukrajnai háborút dokumentálta több műfaj összefűzésével.