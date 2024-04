Pintér Sándor nyugdíjba küldését követeli gyermekvédelmi tüntetésen Magyar Péter

Pénteken este gyerekvédelmi tüntetésre hívta híveit a Belügyminisztérium elé a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor

A tüntetésen az Országos Közös Akarat képviselője, Szilágyi Kitti azt mondta, hogy a gyerekvédelmi rendszert kizsigerelték, a szakembereket megalázzák minden nap, a kormány képtelen ellátni a feladatait és megvédeni a gyerekeinket.

Egy országnak, egy nemzetnek feladata, hogy megvédje a gyerekeket, mert ez megmaradásának és fejlődésének alapvető kritériuma. Aki ezt nem képes megérteni vagy nem akarja, veszélyezteti közös hazánk jövőjét.

Szilágyi szerint a gyerekek érdeke pártállástól független, közös ügy, ez az ország valódi közös akarata. Európai szinten is kimagasló gyermek jólléti és jól léti rendszert kell kialakítani, de a parlamenti népjóléti bizottság ülésén elutasították a kezdeményezésüket. (Ezt nagy fütty kísérte.)

A gyeremkotthonok alulfinanszírozottak, nincs elég szakember - mondta Szilágyi. aki arra kérte a jelenlévőket, hogy képzeljék el, milyen lehet gyermekként éhezni, nincs kihez fordulni, segítséget kérni, mert nem védenek meg. A pedofília büntetése nem egyenlő a gyermekvédelemmel - közölte.

Harmadikként Magyar Péter következett: „Ma Magyarországon olyan kormány van, ami családbarátnak hazudja magát. Olyan kormány, ami kereszténynek hazudja magát. Olyan kormány, ami gyermekbarátnak hazudja magát. Olyan kormány, ami békepártinak hazudja magát. És olyan kormány, ami vidékpártinak hazudja magát. Pont az ellenkezője igaz. Hazudnak reggel, hazudnak este, hazudnak minden hullámhosszon” – kezdte beszédét. Azt mondta, a kormány semmibe veszi a családokat és a védtelen gyermekeket, háborút szít magyar és magyar, családos és egyedülálló, vidéki és fővárosi, fiatal és idős között.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

„A kormány tagjai 2,5 hónap alatt nem jutottak el a bocsánatkérésig”. Arról beszélt, hogy katolikus iskolába járt, azt tanulta, hogy a kereszténység alap tanítása a megbocsátás, de ez csak ott lehetséges, ahol bocsánatot kérnek. Szerinte két eset van: Orbán Viktor vagy bocsánatot kér, megnevezi a felelősöket és felelősségre vonja őket, vagy távozik a hivatalából.

Magyarországon ha egy gyermeket szexuális erőszakot él át, nem számíthat arra, hogy gyorsan és hatékonyan felelősségre vonják az elkövetőt, mondta, hozzátéve, hogy itthon a rendőrség csak akkor csipkedi magát, amikor már a nyilvánosság kényszeríti őket erre.



Magyar felidézte, hogy tavaly augusztusban egy gyerekotthonban egy nevelő szexet kérte azért, hogy segítsen egy kislány szökésében. Majd azt kérdezte, hogyhogy csak tavasszal, az erről szóló Facebook-posztja után történt meg az első tanúkihallgatás az ügyben, hogyhogy csak múlt héten tartóztatták le az elkövetőt? Mit csinált a rendőrség, a belügyminiszter, a kormány a bicskei történtek után, hogy ez megtörténhetett?

Kiderült, hogy a késve kihallgatott férfinek volt más áldozata is, egy kisfiút is bántalmazott szexuálisan.

Miért nem azonnal lépett a rendőrség, hogy ne folytathassa, amit tett? Mire vártak 8 hónapig? - kérdezte Magyar, majd folytatta: Milyen szörnyűségnek kell történnie, amiből tanul a rendőrség, amiből tanul Orbán, Pintér? A bicskei nem volt elég, ahol öngyilkos lett egy áldozat?

Magyar szerint könyvek becsomagolása helyett érdemi lépésekre lenne szükség, képzett, ilyen bejelentésekre azonnal intézkedő, felkészíttet rendőrségi egységeket kellene felállítani azonnal.

Egyetértenek a kormány által benyújtott, a pedofilbüntetésekről szóló törvényjavaslattal, de az nem jelent megoldást, „ez a megúszni akarása a probléma valós kezelésének”. A szigorítások szerinte üdvözlendők, még ha kapkodók és helyenként szakmaitlanok is.

Azonban minden módosítás az eljárások bíróságokon zajló szakaszát érintik, a kormány most megpróbálja rátolni a felelősséget pedofilügyekben a bíróságokra, mondta. „Mintha rajtuk múlna, mintha ők nem ítélnék el az elkövetőket”. Csakhogy ez nem így van: az igazi gyenge láncszem szerinte a Pintér Sándor által felügyelt rendőrség és szintén a Pintérez tartozó súlyosan alulfizetett gyermekvédelem, ahol feleannyian dolgoznak, mint kellene. „ Ma a gyermekvédelem és a rendőrség nem végzi, vagy nem tudja elvégezni a munkáját. Ezeken a területeken lépni kell, nem holnap, hanem ma, miniszter úr!”. Magyar szerint most is csak bírósági szigorításra futotta, pedig a büntetések szigorítása nem bír szigorító erővel. A Btk-t szigorítani ingyen van„este az egyik bohóc, például Kocsis Máté beterjeszti a törvényjavaslatot, és azt reggelre megszavazza” a parlament. Ez egy forintba sem kerül, mondta Magyar, de lehet kommunikálni és szajkózni, hogy nekik a gyermekek az elsők, hogy nekik Magyarország az első. De pénzt már nem költenek a probléma kezelésére.

Az mondta, hogy nem volt következménye azoknak az aggasztó híreknek, amelyek a 2010-es évek elején jutottak el Balog Zoltán miniszterhez a bicskei ügyben. Az nem következmény, ha a bántalamzó később közös megegyezéssel távozik, majd folytatja egy kerülettel vagy egy várossal arrébb. Ha maradhat az intézményvezető, és legfeljebb egy kicsit magyarázkodnia kell, ha egyáltalán nyilvánosságra kerül az ügy, és az kínos a miniszterre nézve.

Nem következmény, hogy a fenntartó, vagyis az állami minden felelősséget hárít és maszatol, még akkor is, ha egy ország várja a választ.



Az áldozatokon ez nem segít, az elszenvedett bántalmazást nem lehet meg nem történté tenni. Ezután Magyar kitért az egyházi vezetőkre is, szerinte ők sem relativizálhatják a pedofíliát és az elkövetők bűnösségének súlyosságát.

Nem gyermekvédelmi szakember, de így is egyszerűen tűnik a képlet: ha jó a rendszer, és az elkövetők lebuknak, keveseknek lesz kedve az intézményekben portyázni.

2017-ben Orbán azt mondta, hogy hamarosan utolérjük Ausztriát. Egy bizonyos dologban elszáguldottunk nemcsak Ausztria, de Európa mellett - mondta Magyar. A szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak a száma nálunk a legmagasabb.

Kezdjük kicsibe, próbáljuk meg visszamenőleg Romániát, a magyar iskolákban, kórházakban legyen vécépapír, szappan, és fertőtlenítőszer.

20 éve csatlakoztunk az EU-hoz, 40 ezer milliárd forint érkezett eddig az unióból. Szerint bohócok, majd név szerint megnevezte Menczer Tamást, azt mondják, hogy

Brüsszelből csak a baj jön. „Kérdezzék meg a nemzet fejét, nem jön-e onnan más is? Van-e pénz lóvéra? Hová tűnt ez a töménytelen mennyiségű európai felzárkóztatási pénz? Csak nem magántőkealapokban, bordeaux-i borászatokban, jachtokban, magánrepülőgépekben áll?

Ellopták, ellopták - skandálta a tömeg. Előfordulhat, válaszolta erre Magyar.

Pintér személyesen felelős minden gyerekért, az egészségüggyel és az oktatással együtt. „Ha felelősen jár el, belátja, hogy ez együtt így sok. Nem képes ellátni a feladatát, veszélybe sodorja a magyar gyermekek életét. Akkor jár el felelősen, ha azonnali hatállyal lemond, mert nem tudja ellátni a feladatát.” – mondta Magyar, aki szerint Pintér Sándor és a kormány nem biztosítja a gyermekek egészséges testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését, még az alapvető biztonságot sem.

Az egyetlen intézkedés, amit a kormány elrendelt a bicskei ügy óta az otthonok vezetőinek pszichológia vizsgálata volt. "Ön szerint mit old meg a módszer? - tette fel a költői kérdést Magyar. "Tudjuk miért döntött emelett, csak politikai tűzoltás, elégtelen lózungok, hogy elhallgattassák a nép felháborodását". Azt is mondta, hogy eljárt az idő a szemfényvesztés felett, már senki nem veszi be a maszatolást. „Miniszter úr, vége, le kell tenni a lantot, nyugdíjba kell menni, el kell menni az unokákkal foglalkozni. (...) „Adják át a helyett visszavonhatatlanul leszerelték, megbuktak a magyar nép előtt”. Arról beszélt, hogy a Tisza Párt megemelné a gondozók és az ápolók bérét. „Lépésről lépesre, tégláról téglára lebontjuk és újjáépítjük azt a romhalmazt, amit ma Magyarországon gyermekvédelemnek csúfolnak”.

Pécsen mesélték neki azt, hogy az ottani átmeneti otthonban 10 hely van, de 20-an ott olyanok, akiket éppen kiemeltek a családjukból, és a helyhiány miatt a földön alszanak. Ezt jelenti a családbarát, gyermekbarát, keresztény kormányzás Magyarországon?

Magyar szerint ma a magyar állam hetedszer is belerúgott a bicskei áldozatokba, amikor nyilvánosságra hozták az áldozatokkal kötött megállapodást a peren kívüli egyezségről a kártérítésükről. Éppen ma hozták nyilvánosságra, a Belügyminisztérium elé szervezett tüntetés napján. „Ilyen kormánynak nincs maradása, távozniuk kell”.

Magyar aztán a papírját félretéve még folytatta. Olyanokat mondott, hogy a propagandaminisztérium helyén náluk oktatási és egészségügyi minisztérium lenne.„Mi nem nyelveket nem beszélő, drogos, az ereszen jól mászó képviselőket küldünk Brüsszelbe, hanem nyelveket beszélő, a világ legjobb egyetemein tanuló, felkészült képviselőket” – mondta. Ahogy azt is, hogy két olyan munkatársát rúgták ki, akik segítenek a pártnak. Mint megtudta, a Baranya, Békés és Tolna megyei közintézményekben dolgozóknak üzenetet küldtek, hogy ha kimennek a Tisza Párt rendezvényre, kirúgják őket.