Izrael olyan területeket is bombázott Gázában, amelyeket előzőleg biztonságos övezetként jelölt meg

Az elmúlt hónapokban sokan meghaltak a Gázai övezet olyan területein is, amelyeket az izraeli hadsereg biztonságos övezetként jelölt ki, derítette ki az NBC. Januártól áprilisig végrehajtott légicsapásokat vizsgáltak abban az időszakban, amikor Izrael Rafahot bombázta, és teljes körű szárazföldi inváziót tervezett az övezet déli részein.

photo_camera Lerombolt sátor a humanitárius zónában 2024. március 10-én Fotó: ALI JADALLAH/Anadolu via AFP

A csapások olyan területeket is érintettek, amelyeket az izraeli hadsereg december 1-jén publikált online térképén evakuációs zónaként jelölt meg. A térképet azóta nem frissítették, a hadsereg szerint azon továbbra is a pontos adatok láthatók. A nemzetközi szervezetek és a helyiek tapasztalatai alapján a térkép nehezen kezelhető. Egyébként is egyre kevesebb ember számára elérhető az internet.

Az izraeli hadsereg decemberben több szórólapot is szétszórt a régióban, amelyek bizonyos területeket, köztük egy menekülttábort biztonságosnak minősítettek. Az NBC nyomozása alapján azóta ezek közül mindegyiket légicsapások érték. Köztük volt a humanitárius övezetnek minősített Al-Mawasi városa, ahova a hadsereg 11 alkalommal javasolta a civilek evakuációját. Ennek ellenére ezt a régiót is többször bombázták, január 4-én pedig 14 ember – köztük három gyerek – életét vesztette egy csapásban.

„Az emberek azokra az utakra menekülnek, amelyekre az izraeli kormány küldte őket. És amikor odamennek, megölik őket” – mondta Sari Bashi, a Human Rights Watch programigazgatója, aki szerint nincsenek biztonságos helyek a Gázai övezetben.