Bevezetné a sorkötelezettséget a német védelmi miniszter, de szinte biztos, hogy nem jár majd sikerrel

„Meggyőződésem szerint Németországnak szüksége van a sorkötelezettség valamilyen formájára” - mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter csütörtökön a washingtoni Hopkins egyetemen.

Pistorius minisztériuma a Welt am Sonntag laphoz eljutott dokumentumok alapján három modellt dolgozott ki a sorkötelezettség bevezetésével kapcsolatban.

Az első modell a fiatalok alaposabb tájékoztatását célozná, minden 18 éves kapna a témában egy online kérdőívet, amit önként tölthetne ki. A módszer azonban nem hozna sok új katonát, így a szakemberek nem is javasolják.

A második modell a fiúk számára kötelezővé tenné a kérdőív kitöltését, egy részüket pedig be is soroznák. A sorkötelezettség nem vonatkozna mindegyikükre, de évi 30-40 ezer új katona így is megjelenne a rendszerben.

A szakemberek szerint ez már elegendő lenne a létszámhiány enyhítésére, és a szövetségesek számára is jelzésértékű üzenetet küldene. Alkalmazásához pedig elegendő lenne a hadkötelezettségről szóló törvényt módosítani.

A harmadik modellhez viszont az alkotmányt is módosítani kellene, mert a 18 éves fiúk és a lányok számára is kötelezővé tenné a katonaságot. Miután a kormánykoalíciónak nincsen kétharmados többsége a parlamentben, ehhez mindenképpen szükség lenne az ellenzéki képviselők támogatására is.

photo_camera Boris Pistorius német védelmi miniszter egy Leopard 2-es tankon Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

Pistorius legkésőbb júniusig el akarja dönteni, hogy melyik modellt javasolja a kormánynak. Sikerre azonban nem igazán számíthat. Egyrészt azért, mert a sorkötelezettség visszaállítása a legnagyobb ellenzéki párt, a kereszténydemokrata CDU egyik követelése.

Másrészt pedig azért, mert Olaf Scholz kancellár és Rolf Mützenich szociáldemokrata frakcióvezető is a sorkötelezettség ellen foglalt állást korábban. Scholz az elmúlt hónapokban tudatosan „békekancellárként” pozícionálja magát.

Ez azért fontos számára, mert a németek, de főleg az egykori NDK lakosai továbbra is óvatosak az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és nem támogatják az Emmanuel Macron-féle harcias megnyilatkozásokat. (via Tagesspiegel, Neue Zürcher Zeitung)