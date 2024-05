Egymás után bukja Spar-ügyben a sajtó-helyreigazítási pereket Orbán Viktor

photo_camera Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2024 április 3-án Brüsszelben Fotó: JONAS ROOSENS/ANP via AFP

Az RTL ellen is elveszítette sajtó-helyreigazítási perét Orbán Viktor, aki azért perelt be egy sor lapot és online híroldalt, mert idézték Hans Reisch Spar-vezérigazgató nyilatkozatát, amit az élelmiszeripari szaklap Lebensmittel Zeitungnak adott.

Reisch ebben a bizonyos cikkben arról beszélt, hogy Orbán korábban azt javasolta a cégnek, hogy adjanak részesedést egyik rokonának a Spar magyar leányvállalatában.

Az elsőfokú ítélet kimondta, hogy a csatorna egyszerűen tájékoztatási kötelezettségének tett eleget, amikor idézte az interjúban elhangzottakat. Orbán ügyvédje, Turi György éppenséggel azzal érvelt, hogy az RTL nem reagáltatta a miniszterelnököt, csakhogy ennek épp az ellenkezője volt igaz, és ezt a csatorna jogi képviselője a megküldött kérdés bemutatásával azonnal cáfolta.

A miniszterelnöl múlt héten hasonló ügyben egyaránt pert bukott a kormányközeli Index és Economx ellen is. A Media1 kedden azt is megírta, hogy a kormányfő Magyar Narancs ellen benyújtott keresetét is elutasította a bíróság.

Az indoklásban szerepelt, hogy ilyen esetben a sajtó nem tudja minden esetben igazolni, hogy a máshol megfogalmazott állítás igazságtartalma mennyiben áll meg, és az ilyen esetekben ez nem is dolga.

Az ügyben eddig egyedül a Klubrádió veszített Orbánnal szemben, ők fellebbeznek a döntés ellen. A miniszterelnök – aki miniszterelnöksége idején, magánszemélyként, szinte korábban soha nem perelt név szerint lapokat – ebben az ügyben a fentiek mellett beperelte a 24.hu-t, a 444-et, a Hírklikket és a Pécsi Stopot is. (RTL)