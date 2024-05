Óvadék fejében kiengedhetik Ilaria Salis olasz aktivistát a börtönből

Megszünteti az "antifa-ügy" elsőrendű vádlottjának, Ilaria Salisnak letartóztatását 16 millió forint óvadék ellenében a Fővárosi Ítélőtábla szerdai végzésével és elrendeli bűnügyi felügyeletét, tudatta a bíróság honlapján közleményben.

Salist 2023 februárjában tartóztatták le, miután a vádak szerint társaival közösen Budapest több pontján súlyosan összevert embereket, akikről azt feltételezték, hogy a neonáci Kitörés túra résztvevői. Salist lábbilincsben vezették be első tárgyalására – ezen a gyakorlaton a mai napig nem változtattak –, ügyvédjén keresztül pedig a magyar börtönkörülmények miatt panaszkodott. Ezek hatására kisebb diplomáciai csörte alakult ki Olaszország és Magyarország között.

Március végén a Ilaria Salis védőügyvédje a letartóztatás megszüntetését, bűnügyi felügyeletet, illetve 16 millió forintos óvadék megállapítását indítványozta, de a Fővárosi Törvényszék úgy döntött, Salisnak börtönben kell maradnia.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A vádlott és védője azonban fellebbezett. A védő arra hivatkozott, hogy időközben védence személyi körülményeiben és az ügyet érintően is jelentős változások következtek be. A vádlott személyi körülményei mindkét országban rendezettek, Budapesten is van tartózkodási helye. Továbbá a vádirat szerint nincs adat arra, hogy bármelyik cselekményben központi szerepet játszott volna, vagy közvetlenül sérülést okozott volna.

A fellebbezést a Fővárosi Ítélőtábla szerdai végzésében alaposnak találta. A tábla szerint bár a szökés, elrejtőzés veszélye továbbra is megállapítható a vádbeli súlyos bűncselekmények bűnszervezetben történt elkövetése, kiemelkedően erőszakos, útonálló jellege, továbbá a vádlott magyarországi kötődésének hiánya miatt, a védő alappal mutatott rá, hogy a vádlott személyi körülményei tisztázottak, rendezettek. Továbbá a büntetőeljárás során aktív, együttműködő magatartást tanúsított.

A tábla szerint a vádbeli cselekményből, valamint a magyarországi kötődése hiányából adódó szökés, elrejtőzés veszélye kiküszöbölhető az ingatlanra korlátozott, a vádlott mozgását nyomon követő technikai eszközzel és óvadékkal együtt elrendelt bűnügyi felügyelettel.

Mindezek alapján a tábla szerdán meghozott végzésével az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatva a védő enyhébb kényszerintézkedés iránti indítványának helyt adott, a vádlott letartóztatását 16 millió forint óvadék letétele esetére megszüntette és elrendelte a lakóhelyre korlátozott bűnügyi felügyeletét az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig.

A vádlott a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt budapesti ingatlant csak a bíróság külön engedélyével hagyhatja el, a magatartási szabályok megtartását pedig a vádlott mozgását nyomon követő technikai eszközzel kell ellenőrizni.

A tábla határozata végleges. Az óvadékot három hónapon belül a vádlott és védője teheti le, a vádlott szabadítására csak ezt követően kerülhet sor, közölték a bíróság honlapján. (MTI)