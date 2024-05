Június 13-án dönt a strasbourgi bíróság Karsai Dániel aktív eutanáziáért indított perében

Megjött az az e-mail Strasbourgból, amit már régóta várunk. Az ítélethirdetés napja: 2024. június 13, 10:00



– írta ki Facebook-oldalára a gyógyíthatatlan ALS-betegségben szenvedő Karsai Dániel. Bár az ügyvédi tevékenységét március végén befejezte, ez a lépés nem érintette az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt az életvégi döntések szabadsága iránt folyamatban levő ügyét, mivel abban a képviseletét továbbra is ellátja a nevét viselő ügyvédi iroda. Emellett arról is beszámolt a mai posztjában, hogy szerdán dönt az Alkotmánybíróság népszavazási kérdésekben – az általuk az életvégi döntésről kezdeményezett referendumot a Kúria korábban elutasította, ezután nyújtottak be alkotmányjogi panaszt.

Karsai tavaly szeptemberben fordult a strasbourgi székhelyű bírósághoz, miután bő egy évvel korábban, 2022 augusztusában ALS betegséggel diagnosztizálták. „Az ALS – Stephen Hawking legendás fizikus is ilyen betegségben szenvedett – úgynevezett moto-neuron betegség. Az orvostudomány számára ismeretlen okból az izmokat mozgató idegsejtek elsorvadnak, emiatt az izmok is, mely teljes lebénuláshoz vezet. A betegség végén a légzési funkciók is megszűnnek és a halál fulladás miatt következik be. A betegség ugyanakkor a mentális képességeket nem érinti, a fentieket teljesen tiszta tudattal kell végigélni” – írta a perindítást bejelentő posztjában.

Az azóta eltelt több mint hét hónapban több sorstársa csatlakozott a beadványához, amiben azt kérte, hogy maga dönthessen az élete végéről. Az aktív életvégi döntések ugyanis most nem legálisak Magyarországon. A magyar kormány azt kérte a strasbourgi bíróságtól, hogy Karsai keresetét nyilvánítsa elfogadhatatlannak, a fideszes képviselők szó nélkül elmentek mellette, Gulyás Gergely miniszter jobbulást kívánt a gyógyíthatatlan beteg férfinak. Novák Katalinnal, majd annak bukása után Sulyok Tamással tudott találkozni, utóbbi a múlt héten már az otthonában látogatta meg.

Karsai még novemberben tett közzé egy videót arról, hogy két év alatt mennyit romlott az állapota. Nemrég mi is eltölthettünk vele egy napot, ezt itt mutatjuk be.