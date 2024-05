Az első napon 7200 levélszavazatot adtak le az EP-választásra a külképviseleteken

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) kedd reggeli adatai szerint 7200 levélszavazatot adtak le az első napon a külképviseleteken a Magyarországon vagy más uniós tagállamban lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok az európai parlamenti választásra.

Azok a külföldön élő magyarok szavazhatnak az EP-választáson, akik május 15-ig kérték a felvételüket a névjegyzékbe. A regisztráltak kérhettek postai kézbesítést, ezt több mint 102 ezren kérték, vagy választhatták a levélcsomag személyes átvételét a külképviseleten vagy magyarországi településen, ezt több mint 24 ezren igényelték.

Azok a levélben szavazók, akik azt kérték, hogy személyesen vehessék át a szavazási levélcsomagjukat, hétfőtől tehetik meg ezt egészen június 7-ig munkanapokon és június 9-én a külképviseleteken.



Lehetőség van arra is, hogy a választópolgár a külképviseleten adja le a szavazatát. A szavazó dönthet arról is, hogy milyen úton juttatja vissza voksát a választási irodához: a válaszborítékot bárhonnan ingyen feladhatja postán, ebben az esetben a levélnek június 9-én 19 óráig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához, és feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve, a beérkezés határideje ilyenkor a külképviseleti szavazás vége. Emellett a válaszboríték leadható Magyarországon, bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában a szavazás napján, valamint bármely külképviseleten a szavazást megelőző két hétben, munkanapokon. (via Telex)