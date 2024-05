Teljessé vált a közmédia sportportfóliója: áldását adta az NMHH a Nemzeti Sportrádióra

„Miután a magyar sport is alaposan megsínylette, hogy 2010 előtt jószerével egyáltalán nem létezett magyar tulajdonú sportmédia, és az alapvető közszolgáltatás is akadozott ezen a területen (szégyenszemre az is előfordult, hogy a magyar labdarúgó-válogatott tétmeccsét nem láthatták idehaza a tévénézők), az M4 Sport létrehozása, a Nemzeti Sport visszaszerzése, majd a közmédiába integrálása után a sportrajongók örömére itt van a Nemzeti Sportrádió is” - tudatta Szöllősi György tegnap éjszaka.

A Nemzeti Sport-főszerkesztő, diplomata-útlevéllel utazgató Puskás-ügyi nagykövet a Nemzeti Sportárdiót felvezető, lírai hangvételű kisesszéjét azzal zárta:

„Így válik teljessé a közmédia sportportfóliója, a közelgő, magyar sikerekkel is kecsegtető nagy sportesemények, világversenyek előtt ráadásul éppen a legjobbkor.” Ma pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is tudatta egy közleményben, hogy áldását adta a projektre május 28-i ülésén. Egész pontosan úgy fogalmaztak:

„A Médiatanács támogatta az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Nemzeti Sportrádió elindítására irányuló kezdeményezését, amelynek célja, hogy minél több hallgató számára hozzáférhetővé és elérhetővő váljanak a hazai és a nemzetközi sportesemények – különös tekintettel a 2024. évben magyar részvétellel zajló futball Európa Bajnokságra és a nyári olimpiai játékokra. A 24 órás műsoridővel tervezett Nemzeti Sportrádiót a közszolgálati médiaszolgáltató az interneten, valamint a Budapesten és környékén fogható Budapest 105,9 MHz-es frekvencián kívánja sugározni.”

Nagy szerencse, hogy épp június 14-től kapott zöld utat a Nemzeti Sportrádió, a Szöllősi György által még 2022-ben, épp az országgyűlési választások után néhány hónappal ugyanezen a frekvencián indított Sportrádiót működtető Online Sportmédia Kft. ugyanis korábban kezdeményezte az NMHH-nál, hogy június 13-én 24:00-kor megszüntethesse a sugárzást. Amire szintén engedélyt kapott.



Vagyis Szöllősi György Sportrádiója helyén mostantól a közmédiának lesz (közpénzből) sportrádiója.

A Média1 ezzel kapcsolatban korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az NMHH Médiatanácsa versenyeztetés, pályáztatás nélkül döntött a frekvenciát a továbbiakban használó médiaszolgáltató kilétéről, ahogy azt sem hozták nyilvánosságra, hogy Szöllősi rádiója abbahagyja a sugárzást - ezt is csak egy eldugott helyen találták meg a testület weblapján.