Narendra Modi miniszterelnök pártja nyerte az indiai választást, de koalíciós partnerekre lesz szüksége a kormányzáshoz

Ugyan a szavazatszámlálás még nem ért véget, a beérkező eredmények alapján eldőlt, hogy Narendra Modi miniszterelnök hindu nacionalista pártja, a Bháratíja Dzsanatá Párt (BJP) nyeri az indiai parlamenti választást. A harmadik ciklusára készülő Modi már be is jelentette győzelmét.

A miniszterelnök ugyanakkor nem lehet teljesen elégedett. A BJP elmaradt az előzetes várakozásoktól, és rosszabbul szerepelt, mint a 2019-es választáson. Bár az exit pollok abszolút többséget jósoltak neki, úgy néz ki, csak 240 körüli mandátumhoz juthat a párt a 543 fős parlamentben.

Ez pedig azt jelenti, hogy Modinak koalíciós partnerekre lesz szüksége a kormányalakításhoz. A többséget két regionális párt biztosíthatja majd a miniszterelnöknek: a Telugu Desam és a Janata Dal-United. Előbbi a déli Andhra Pradesh államban szerezhet 16 mandátumot, utóbbi a keleti Bihar államban 14-et.

photo_camera Narendra Modi Fotó: MONEY SHARMA/AFP

A két párt képviselőivel már meglehet Modinak a 272 fős parlamenti többség. Mivel mindkét párt szekuláris politikát folytat, a miniszterelnöknek nehezebb dolga lehet a jövőben, ha a számára fontos hindu témákban akar törvényeket elfogadtatni.

Ugyan előzetesen sokan attól tartottak, hogy India az egypártrendszer irányába mozdulhat el, a legnagyobb ellenzéki erő, a Kongresszus Párt sokkal jobban szerepelt a várakozásoknál. A becslések alapján 100 körüli mandátumot szerezhetnek, szövetségeseikkel együtt pedig 200-nál is több képviselőt küldhetnek a parlamentbe. (via The New York Times)