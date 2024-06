Magyar Péter már nem hisz az Orbán nélküli Fideszben

Magyar Péter nem megy ki az Európai Parlamentbe, de informálisan már egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével.

Az eredménytől függ, hogy beül-e a főváros közgyűlésre.

Orbán után már csak rosszabb Fidesz jöhet.

Elárulta, miért nem beszélt eleinte Mészáros Lőrincről.

Szerinte a Tisza pártiak békés emberek, nincs szektajellegük.

„Egy olyan csávó, aki valamiért belekerült ebbe a helyzetbe, maga sem tudja, hogy pontosan miért, és belátta, hogy ez egy egyirányú utca, ahonnan nem tud visszafordulni – de már nem is akar” – jellemezte magát Magyar Péter a 24.hu-nak adott interjújában. Elmondása szerint az országjárás során rengeteg olyan gonddal találkozott, amiről eddig nem tudta, hogy mennyire mély. „Sokáig azt hittem, hogy vannak hibák meg korrupt politikusok, de legalább a jó szándék megvan a kormányban. Ez a hit eltűnt” - mondta.

photo_camera Magyar Péter Bicskén Fotó: Németh Dániel/444

Magyar ismét elmondta, hogy ő korábban is kritizálta a rendszer működését, például egyszer egy szilveszteri bulin veszekedett Orbán Balázzsal, „aki nyugodtan lehetne az LMP-ben vagy a Momentumban is, hiszen korábban semmi köze nem volt a Fideszhez. A Fidesz egyébként is ott csúszott félre, amikor olyan emberekkel lett tele, főleg középvezetői szinten, akiknek semmilyen ideológiai töltete nincsen. (...) Csak érdekből vannak ott, a vagyonuk gyarapítása, a hatalmi vágyaik kiélése érdekében.” Magyar szerint az Orbán utáni Fidesz még rosszabb lesz, mint a mostani, mert Orbán még legalább nyomokban tartalmazott elveket, mostanra pedig „Kádár János 21. századi reinkarnációjává vált”. Erre a lap rákérdezett, hogy márciusban Magyar még az Orbán nélküli Fidesz lehetőségeiről és esetleges együttműködésről beszélt. „Ebben tévedtem. Naiv gondolat volt, hogyha valaki elkezd kibeszélni, akkor talán mások is belátják, hogy változtatni kell. Már tudom, hogy nincs Orbán nélküli Fidesz, mert szétesik, az emberei egymásnak mennek, megölik egymást, kiszedik egymás kezéből még a poharat is” - mondta Magyar, aki bevallotta, már elmúlt az Orbán-nosztalgiája.

Mészáros Lőrincről is szó esett

Magyar egészen február közepéig felügyelőbizottsági tag volt a Mészáros Lőrinc többségi érdekeltségébe tartozó, harminc százalékos állami tulajdonnal működő Magyar Bankholdingnál. Magyar azt mondta, nem tudott kilépni a rendszerből.

„Azt mondják, hogy nem, mert itt van a feleséged, aki miniszter, ezért te a rendszer része vagy. Része vagy a családnak. Egyébként érdekelt is ez a munka, ritkán fordul elő, hogy összeolvasztanak három bankot. Ahogy a Volánba sem azért mentem, mert kerestem vele nagyjából havi 300 ezer forintot, amit Lázár János aztán jócskán fölemelt” – mondta Magyar, aki elmagyarázta, hogy eleinte azért sem beszélt Mészáros Lőrincről, mert úgy vélte, „hogy talán igaztalan lenne, hiszen ott ültem az MBH Bankban”.

photo_camera Magyar Péter kisvasúton Fotó: Németh Dániel/444

Polt Péter

Kérdezték arról is, hogy hogyan venné rá kétharmad nélkül Polt Pétert a lemondásra, mire Magyar azt válaszolta, hogy Lengyelországhoz hasonlóan itt is le lehet váltani a közmédia vezetőit. A kétharmaddal kinevezett posztokról szerinte úgy lehet majd eltávolítani a fideszes kinevezetteket, hogy megszűnik a propaganda, csökken a támogatottságuk és nő rajtuk a nyomás. „A Fideszt a propaganda tartja életben. Ahogy megszűnik a közmédiának álcázott propaganda, zuhanni kezd majd a népszerűségük, ha a köztévé valódi híreket ad, ha közpénz híján megszűnik a propagandamédia, a Megafon, akkor két hónap alatt 20 százalékot csökken a népszerűségük.” A TV2 sem lesz szerinte nyereséges, ha majd nem kap állami reklámokat.

A beépülők

Arról, hogy miért nem állítanak listákat a megyékben, azt mondta, „nagyon sokan dolgoztak rajta, mindenhol összegyűjtöttük a szükséges mennyiségű aláírást, volt, ahol kétszer annyit is, mint amennyit kellett. De az utolsó két napban kaptunk jelzéseket különböző emberekről, hogy őt ez küldte, őt az küldte, az meg bűnöző, akit azért küldtek, hogy lejárassanak minket. És akkor meghoztuk ezt a nehéz döntést.” Azt mondta, hogy a Fidesztől és az ellenzéktől is akartak beépülni a pártba.

photo_camera Magyar Péter Egerben Fotó: Bankó Gábor/444

Követőiről azt mondta, náluk nincs szektajelleg, és hogy a Tisza pártiak békés emberek. „Nyilván, amikor úgy látom, hogy egy médium DK-s megrendelést teljesít, oda szoktam kommentelni, és arra érkezhetnek ilyen válaszok [ti. hogy adott ember kollaboráns, Rogán fizeti és hasonlók]. De szerintem inkább arról van szó, hogy az emberek elkezdtek átlátni a szitán a függetlennek mondott sajtóval kapcsolatban. Nincs valóban független sajtó, mindenki valamilyen érdeket szolgál” – mondta Magyar.

Budapesti terveiről is elárult egy keveset, kezdve azzal, hogy a jelöltjei nem fognak lopni. „Bevezetik majd az éjszakai főpolgármester intézményét, megpróbálunk elfogadtatni egy, a belső kerületeken átívelő rendészeti, kulturális, éjszakai életet érintő, közlekedési, köztisztasági, zöldfelület-fenntartási koncepciót, amiből most semmi nincs” – sorolta. Azt is elmondta, hogy nem szeretnének pozíciókat a fővárosi vezetésben, inkább ügyek mentén szeretnének politizálni.