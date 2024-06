A Tisza Párt által támogatott Illés Gergő legyőzte Jászapátiban a fideszes Pócs János fiát

Illés Gergő lett Jászapáti polgármestere. Ő azon kevesek egyiket, akik mögé hivatalosan is beállt a Tisza Párt. Vetélytársa a Jászság fideszes parlamenti képviselőjének a fia, ifjabb Pócs János volt.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Jász-Nagykun-Szolnok Jászapáti Polgármesterválasztás Független ILLÉS GERGŐ 52.18% FIDESZ-KDNP PÓCS JÁNOS 44.84% Független URBÁN IMRE 2.17% Független KISS LÁSZLÓ 0.81% Képviselőtestület FIDESZ-KDNP 5 Független 3 DK 0 Utolsó frissítés június 11., 12:05

Jászapátiban egy választási kisokos segítette a választókat, hogy a Fideszre szavazzanak.

photo_camera Fotó: olvasó

photo_camera Fotó: olvasó

A településen 2010 óta fideszes a polgármester. Az első ciklusban még maga Pócs János, a választókerület országgyűlési képviselője töltötte be a posztot, majd következett Farkas Ferenc. Legutóbb kétharmados többséggel választották újra, most azonban Pócs János fia indult a posztért, három független kihívója is akadt.

A szórólap amúgy nem volt jogsértő, csak a szavazófülkében nem szabad otthagyni.