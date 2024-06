Mirkóczki Ádám elvesztette Egert

A fideszes Vágner Ákos lett Eger polgármestere. A szavazatok közel 100 százalékának összeszámolása után:

Vágner Ákos (Fidesz) 35,29 % Mirkóczki Ádám (CKE) 26,52 % Pál György (DK-MSZP-Momentum-P) 12,65 % Domán Dániel (MKKP) 8,27 % Tarsoly József (független) 6,58 % Oroján Sándor (Egerért Most) 4,99 % Pápai Ákos (Mi Hazánk) 4,35 % Orosz Lászlóné (független) 1,35 %

Egerben a hivatalos fideszes jelöltön (Vágner Ákos) kívül indult a volt és a jelenlegi fideszes frakcióvezető (Oroján Sándor, illetve Orosz Lászlóné) is, valamint a szintén a Fideszhez köthető Tarsoly József is. És akkor még nem beszéltünk az ellenzéki összefogás élén nyertes Mirkóczki Ádámról, akinek regnálása idején fideszes cég újíthatta fel az életveszélyes Garzonházat. Az egri Fidesz eddig nem a legszebb napjait élte, tavaly év elején a párt helyi szervezetét is feloszlatták, mert nyíltan ellenszegült a központi akaratnak. Az ellenzéki összefogás szétesésével az MSZP-Momentum (Pál György) és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (Domán Dániel) is önállóan indult. A szövevényes egri politikáról itt írtunk.