Kitilthatnak bizonyos eszközöket az iskolákból

Az ülésszak vége előtti utolsó pillanatban dobott be a kormány egy 90 oldalas jogszabály-módosítót, amit kedden kivételes eljárással el is fogadnak majd, írja a hvg.hu. A javaslat felhatalmazza a kormányt, hogy minden iskolában és kollégiumban meghatározzon be nem vihető eszközöket, illetve olyanokat, amelyeket csak igazgatói engedéllyel szabad az órán használni. Az indoklás szerint „az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt”. Ugyanakkor vannak olyan digitális eszközök, laptopok, tabletek – és adott esetben a mobiltelefon is –, amik egy-egy tanórán digitális taneszközként megjelenhetek. Éppen ezért azt lehetővé kell tenni, hogy ezeket a pedagógus által meghatározott esetekben a diákok tanulási céllal használhassák.

A tanárok és az iskolaőrök átvizsgálhatják a tanulók csomagját és tárolóhelyiségét, a tiltott tárgyat elvehetik, de annak „őrzése során a tárgyban bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel”.

A módosító értelmében október 1-jétől Budapesten is az Országos Mentőszolgálat látja el az önkormányzatok helyett a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet, ez az ország más részein már megvalósult. A törvényjavaslat elősegítené továbbá a kórházban hagyott újszülött gyermekek örökbefogadását. Ha valaki közvetlenül a szülést követően az újszülöttet a kórházban hagyja, és hat hétig nem jelentkezik érte, azt úgy kell majd kezelni, mintha inkubátorban hagyná, így a gyereket hat hét után örökbe lehet fogadni.

A javaslatban szó van még ezenkívül a vízgazdálkodásról, a rendvédelemről, az ügyvédekről és rengeteg más témáról.