Újra elbukott Bús Balázs, Kiss László maradt a III. kerület polgármestere

A III. kerület polgármestere továbbra is Kiss László lesz.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 83% Budapest Budapest III. kerület Polgármesterválasztás DK-Momentum-Jobbik-LMP - Zöldek-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK DR. KISS LÁSZLÓ 47.08% FIDESZ-KDNP BÚS BALÁZS 38.54% MKKP BUDAI SÁNDOR VIKTOR 9.83% Mi Hazánk BALOGNÉ MAROSVÖLGYI ANNA 4.55% Képviselőtestület DK-Momentum-Jobbik-LMP - Zölde 16 FIDESZ-KDNP 3 MKKP 2 Mi Hazánk 1 Független 0 CIMSZ 0 Utolsó frissítés június 09., 22:44

Óbuda-Békásmegyeren 2019-ben egy korszak ért véget, Bús Balázs még Tarlós Istvántól örökölte meg a kerületet 2006-ban, és nagyon szoros versenyben kapott ki az akkor még szocialista (azóta a DK-ba átülő) Kiss Lászlótól. Bús Balázst idén is ringbe küldték, és láthatóan komolyan is gondolta a megmérettetést, időben jelezte ugyanis, hogy mindenféle tisztségéből távozott, hogy ismét Óbudára koncentrálhasson - ami már csak azért is szuper, mert 2022-ben viszonylag sokáig tartott neki, hogy válasszon önkormányzati képviselői tisztsége és a Nemzeti Kulturális Alapban betöltött alelnökségi tisztsége között. Akkor az utóbbit (1,75 milliós fizetéssel) választotta, képviselői pozíciójáról leköszönt.

2019-ben csak Bús és Kiss szállt versenybe, idén nehezített volt a pálya: a Kutyapárt és a Mi Hazánk is indított jelöltet.