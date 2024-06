Két hónap után először drágult a benzin

Mától a 95-ös benzin literenként 4, a dízel literenként 5 forinttal drágább, előbbi átlagára így 594 forint, utóbbié ismét átlépte a 600 forintot. A Holtankoljak.hu még a hét közepén írta meg, hogy mától ismét emelkedni fognak az árak a benzinkutakon. Ezzel egy nagyjából két hónapos széria tört meg: az üzemanyagárak április 19-e óta fokozatosan csökkentek.

A kormány akkor, a tavasz közepén lengette be, hogy visszatérhet valamiféle hatósági árszabályozás, ha a magyarországi üzemanyagárak nem simulnak be a régiós átlagba. A KSH-t megbízták, hogy kutassa ki, hol mennyibe is kerül átlagosan az üzemanyag, majd árszabályozás helyett adtak két hetet az üzemanyag-piaci szereplőknek, hogy „önként” korrigáljanak.

Azóta a benzin és a dízel literenként ára is csaknem 60 forinttal csökkent, míg most ismét emelkedni nem kezdett. Ez nagyjából tíz százalékos áresést jelentett, és azt, hogy mindkét üzemanyag ára a január eleji szintre mérséklődött. Hogy a mostani egyszeri drágulás-e, vagy trendfordulót látunk, még nem tudjuk, azt viszont igen, hogy ez az első olyan árváltozás, amit a vasárnapi választás után jelentettek be – hétfőn még csak azt közölte a Mol,