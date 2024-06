A spanyolok simán lefocizták a horvátokat

B csoport Spanyolország Spanyolország 3 - 0 Horvátország Horvátország Vége Daniel Carvajal Ramos 45+2' Fabián Ruiz Peña 32 ' Álvaro Borja Morata Martín 29 ' Rodrigo Hernández Cascante 78 '

A B-csoportban is kezdetét vette az Európa-bajnokság, a végső győzelemre is esélyesnek tartott spanyolok a 38 éves Modric vezetésével felálló horvátok ellen álltak ki, és arattak nagyon sima győzelmet.

Míg a horvátoknál a legtöbb figyelem a legidősebb játékosra jutott, a spanyoloknál az Eb-rekordot jelentően fiatalon, 16 évesen és 322 naposan pályára lépő Lamine Yamalt figyelte mindenki árgus szemekkel.

photo_camera Fotó: SOREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

Egy közepesen mozgalmas első közel félóra után egészen a 29. percig kellett várni arra, hogy a spanyol kísérletekből gól legyen: ekkor Morata kilépés után magabiztosan lőtte el Livaković mellett a labdát. Innentől pedig már sima ügynek bizonyult a meccs, pár perccel később az első gólpasszt jegyző Fabián Ruiz simán cselezgethetett párat a horvát tizenhatos vonalán, majd ellőhette a bal alsóba, esélye sem volt a kapusnak. A következő percekben volt ugyan két nagyobb horvát helyzet is, de a félidő végén aztán Yamal passzát Carvajal pofozta be a hálóba, épp a játékrészt lezáró sípszó előtt, így tükörsima 3-0-ával mehettek az öltözőbe.

Ekkor joggal lehetett tartani attól, hogy ha csak nem esik hamar egy horvát gól a második félidő elején, akkor nem a torna legjobb második félideje vár ránk, és ez így is lett: akadtak még nagyobb spanyol helyzetek, Yamal többször is nagyszerű dolgokat művelt a pályán. Aztán kicsit a semmiből, a 79. percben tizenegyeshez jutottak a horvátok Rodri szabálytalansága után, Petković büntetőjét viszont bravúrral védte Unai Simón, a kipattanót pedig az a Perišić tette vissza Petković elé, aki a VAR szerint túl hamar mozdult be a tizenhatoson belülre, így a gólt érvénytelenítették.