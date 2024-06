Elfordulóban a Fidesztől a leggazdagabb települések

Az önkormányzati választáson Budapest egyik leggazdagabb kerületét, a XII.-et magabiztosan szerezte meg magának a Kétfarkú Kutya Párt, mely nemcsak polgármestert ad a kerület élére, hanem a közgyűlésben is meggyőző többségbe kerültek. Amennyire váratlan volt ez a fővárosban, annyira megszokott az ellenzékiek jelenléte az ország leggazdagabb településeinek irányításában, ahonnan az elmúlt tíz évben választásról választásra kopnak ki a kormánypártok képviselői. A GfK legutóbbi, tavaly októberben publikált elemzése szerint vásárlóerő alapján az alábbiak Magyarország leggazdagabb 5000 főnél nagyobb települései:

1. Nádudvar

2. Üröm

3. Paks

4. Nagykovácsi

5. Budaörs

6. Diósd

7. Solymár

8. Szentendre

9. Tata

10. Nyergesújfalu

Ezen a tíz településen ma már csak két olyan vezetőt választottak meg, aki a Fidesz-KDNP színeiben indult. 2019-ben még négy települést vitt el a Fidesz, 2014-ben pedig ezek felében nyertek a kormánypártok jelöltjei.

Nádudvar, az ősfideszes

Statisztikailag az ország leggazdagabb települése rögtön az első kivétel lesz a sorban, hiszen múlt vasárnap a Fidesz-KDNP színeiben indult Maczik Erika fölényesen, a szavazatok 69,24 százalékával nyert a független Ludman Lajossal szemben. Maczik ezzel második ciklusát kezdheti meg októbertől. A város egyébként ősfideszesnek is tekinthető, hiszen Maczik előtt 13 éven keresztül irányította Nádudvart a fideszes Beke Imre, aki 2019-ben döntött úgy, hogy befejezi politikai pályafutását a város élén. Helyette indult Maczik Erika, igaz, akkor még függetlenként, de olyan befolyásos fideszes politikusok támogatták őt a kampány során, mint Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke. 2024-ben már felvállaltan a Fidesz színeiben sikerült újráznia.

photo_camera Maczik Erika és családja a vasárnapi szavazáson Fotó: Maczik Erika/Facebook

Üröm, ahol stabil az ex-MSZP-s

A helyiek a választáson is kitartottak Laboda Gábor független jelölt mellett, aki már 2002 óta, tehát 22 éve vezeti a várost. Igaz, idén valamivel nehezebb dolga lehetett, hiszen míg 2019-ben egyedüli induló volt, most két ellenfele is volt Labodának. Viszonylag szoros is lett az eredmény, hiszen Laboda 46,34 százalékot szerzett, Bali Péter pedig 40,51-et. Laboda múltjában akadnak egyébként izgalmas momentumok, hiszen 2004-ben a radonyezsi Szent Szergij (Oroszország védőszentje) érdemrend III. fokozata kitüntetést adományozott részére II. Alexij Moszkva és egész Oroszország patriarchája.

Paks, az elvesztett város

Nagy változást hozott az idei választás a városban, ami érzékenyen érinthette a kormánypártokat is tudva a sokat vitatott paksi bővítést. 26 év fideszes irányítás után elbukták a választást, 47,96 százalékkal ugyanis a Paksi Deák Ferenc Egyesület színeiben Heringes Anitát választották a helyiek polgármesternek a regnáló fideszes, Szabó Péter ellenében, aki a szavazatok 40,61 százalékát szerezte meg. Heringes Anita egyébként 2014 és 2018 között az MSZP-s parlamenti képviselő volt.

2019-ben is ez a két jelölt vívott szoros küzdelmet, ám akkor kiélezettebb volt a verseny, hiszen mindössze 5,16 százalékpont volt a két jelölt eredménye között a különbség a mostani 7,35 százalékponttal szemben.

Nagykovácsi, kitartanak az exfideszes mellett

A vasárnapi választás eredményeként harmadik ciklusát kezdheti polgármesterként Kiszelnél Mohos Katalin. Győzelmét mindössze egyetlen jelölt, az ÖKO Egyesület jelöltje, Bolváry Gellért próbálta meg veszélyeztetni. Végül a szavazatok 54,83 százalékát szerezte meg Kiszelné.

Kiszelné legelőször 2014-ben lett polgármester a Fidesz támogatásával, ám a kormányzópártok időközben kihátráltak mögüle, így már függetlenként vezeti a települést.

Budaörs, a Fidesz számára megnyerhetetlen

Budaörsöt immár 33 éve vezeti ugyanaz a személy és erre még 5 évet biztosan rá fog húzni, hiszen ismét a független Wittinghoff Tamás nyerte meg a vasárnapi választást, mégpedig fölényesen. A választók 67,23 százaléka szavazott rá, ellenfele a fideszes Czuczor Gergely 26,17 százalékkal maradt alul. Pedig idén nagyobb volt a verseny a 2019-esnél, az akkor két indulóval szemben idén négyen is pályáztak a polgármesteri címre. A verseny azonban ahogy most, úgy öt évvel ezelőtt is Wittinghoff és Czuczor között dőlt el. Wittinghoff egyébként 2010-ig SZDSZ-MSZP színekben vezette a települést, az elmúlt 14 évben viszont már független politikus.

photo_camera A legyőzhetetlen Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Diósd, ahol saját magának adományozott díszpolgári címet a polgármester, pályafutása alatt másodjára is leváltották

Csúnyán kikapott Diósdon a regnáló polgármester, hiszen mindössze a választók 20,47 százaléka szavazott Spéth Gézára, aki 1994 és 2014 között volt polgármester, majd 2019-ben újraválasztották. Most viszont beleszólni sem tudott a küzdelembe, ami két civil jelölt, Makádi Anna és Dizseri András között dőlt el egy szoros versenyben. A nyertes, Makádi 39,81 százalékkal nyert, míg Dizseri 39,72 százalékot szerzett. A képviselő-testületben viszont továbbra is ott lehet Spéth, miután a szervezete listájáról mandátumot szerzett.

Spéth azzal szerzett országos hírnevet magának, hogy tavaly saját településén díszpolgári címet kapott pro forma magától.

Solymár, ahol 18 év után bukott a fideszes polgármester

Solymár is nagy veszteség lehet a kormánypártok számára, hiszen 18 év után a szavazatok 39,17 százalékával bukott a fideszes Szente Kálmán, akit öt évvel ezelőtt még a választók 56,23 százaléka akart polgármesternek. Helyét a TESO Egyesület jelöltje, Zlinszky Péter veszi át 55,41 százalékkal.

Arról, hogy mi kell ahhoz, hogy ennyi év után bukjon egy polgármester, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Szentendre, amit ezúttal sem tudott megszerezni a Fidesz

A város gyakorlatilag 2006 óta egészen 2019-ig fideszes irányítás alatt állt, ám öt évvel ezelőtt az akkori fideszes polgármester, Verseghi-Nagy Miklós megszerzett 42,04 százaléka kevés volt a TÉSZ jelöltjével, Fülöp Zsolttal szemben. Rá ugyanis a választók 54,55 százaléka voksolt. Idén Verseghi-Nagy helyett Petricskó Zoltánt indította a Fidesz, viszont a választóknak csupán 41,91 százaléka szavazott rá. A regnáló polgármester 50,13 százalékot húzott be.

photo_camera Fülöp Zsolt Szentendre polgármestere marad Fotó: Fülöp Zsolt/Facebook

Tata, megdönthetetlen a Fidesz

Nádudvar mellett Tata maradt egyedül fideszes város a leggazdagabb települések sorában, más jelölt ciklusok óta nem tud labdába se rúgni. A várost 1998 óta a Fidesz aktuális jelöltje vezeti, a mostani polgármester pedig már 2006 óta ül a székében és még újabb öt évig tudhatja magáénak a pozíciót.

Vasárnap azonban izgulhatott Michl József, aki a szavazatok 41,57 százalékát szerezte meg, ellenfele pedig alig maradt le tőle. A Függetlenek Együtt Egyesület jelöltje, Kvittung Dánielre a választók 40,72 százaléka voksolt.

Nyergesújfalu, ahol nyerhetett volna a Fidesz, de a polgármester kilépett

A regnáló és újraválasztott polgármester döntése miatt veszítette el Nyergesújfalut a Fidesz. A vasárnapi választáson ezúttal is Mihelik Magdolna nyert a szavazatok 52 százalékával.

Mihelik 2010 óta végig fideszes polgármester volt egészen az idei év elejéig. Február 25-én ugyanis jelezte, hogy ezúttal függetlenként akarja megmérettetni magát. Az akkori döntésében a kegyelmi ügy is közrejátszott, lelkiismereti okokból is inkább a függetlenség mellett döntött. A polgármester állítja, döntésében nem játszott szerepet Magyar Péter színre lépése, az európai parlamenti választáson való indulását amúgy is pár nappal az ő döntése után jelentette csak be. Az esetről részletesen írtunk ebben a cikkünkben.