Istenről posztolva, az orális szexet is megemlítve reagált Karsai Dániel a győri megafonosnak

Néhány napja Szakács István győri megafonos azt üzente Karsai Dánielnek, hogy „kapja be (…) ha annyira olyan állapotban érzi magát, vegyen be két doboz Xanaxot, oszt viszon'látásra.” Szakács később bocsánatot kért, azt írta, szégyelli magát, majd azt is, hogy visszavonul, „talán örökre” a közélettől.

Karsai vasárnap rövid posztban reagált, megemlítve, hogy mostanában több helyről is elhangzott, miszerint az életről csak Isten dönthet, „ebben a kontextusban kissé meglepő módon az orális szex is felmerült”. Röviden ez utóbbival kapcsolatos álláspontját is leírta, de fontosabb és érdekesebb most az, amit az isteni és emberi akaratról gondol.

Azt írta, ő is vallásos, hisz abban, hogy „egy felsőbb entitás teremtett minket”. Ugyanakkor, tette hozzá, „a teremtés nem lenne teljes a szabad akarat nélkül. Ha nem tudunk elkövetni jót és rosszat egyaránt, nem lenne értelme a létezésnek”. Szerinte ha azt is mondjuk, hogy az életvégi döntés meghozatala „rossz”, evilági, azaz jogi eszközökkel akkor sem lehet az Isten által adott szabad akaratot korlátozni. Természetesen a mások sérelmére elkövetett „rosszat”, például emberölést, gyerekek zaklatását nem szabad hagyni, sok esetben jogi eszközökkel is fel kell ellene lépni.

Ha viszont „más nem sérül, mint az életvégi döntések meghozatala esetében, úgy a szabad akarat nem akadályozható (…) Isten és az emberi jog is azt mondja: szabadságot mindenkinek!”, érvelt.

Karsai még tavaly szeptemberben fordult az az Emberi Jogok Európai Bíróságához, miután bő egy évvel korábban, 2022 augusztusában ALS betegséggel diagnosztizálták. „Az ALS – Stephen Hawking legendás fizikus is ilyen betegségben szenvedett – úgynevezett moto-neuron betegség. Az orvostudomány számára ismeretlen okból az izmokat mozgató idegsejtek elsorvadnak, emiatt az izmok is, mely teljes lebénuláshoz vezet. A betegség végén a légzési funkciók is megszűnnek és a halál fulladás miatt következik be. A betegség ugyanakkor a mentális képességeket nem érinti, a fentieket teljesen tiszta tudattal kell végigélni” – írta a perindítást bejelentő posztjában.

Az azóta eltelt több mint hét hónapban több sorstársa csatlakozott a beadványához, amiben azt kérte, hogy maga dönthessen az élete végéről. Az aktív életvégi döntések ugyanis most nem legálisak Magyarországon. A magyar kormány azt kérte a strasbourgi bíróságtól, hogy Karsai keresetét nyilvánítsa elfogadhatatlannak, a fideszes képviselők szó nélkül elmentek mellette, Gulyás Gergely miniszter jobbulást kívánt a gyógyíthatatlan beteg férfinak. Gulyás azóta viszont Karsai egy posztja szerint meglátogatta őt, „érdemi beszélgetést folytattunk az életvégi döntésekhez való jog bevezetéséről”. Emellett elment hozzá Sulyok Tamás államfő is, igaz, később nemet mondott a kegyelemmel kapcsolatos kérésére, ahogyan a jogász elbukta az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott keresetét is.