Szlovákiában feleannyiba se kerül majd az egynapos sztrádamatrica, mint a pofátlanul drága magyar

Augusztus elején Szlovákia is bevezeti az egynapos autópálya-matricát. Nem 24 órára, hanem csak a vásárlás napjára szól majd, akárcsak a magyar vagy az osztrák – hogy csak a három, egymással szomszédos országot említsük –, viszont annál sokkal alacsonyabb lesz az ára.

A magyar sztrádahasználat már a tíznapos matricáknál is látványosan drága volt az euróról átváltott osztrák és szlovák árakkal összevetve (az átváltást hétfő délelőtt 396,52 forintos, a cikk írásakor aktuális devizapiaci árfolyamon végeztem, vannak oldalak, ahol lehet forintért is vásárolni szlovák matricákat, azok ennél drágábbak, a tíznapos matricát 5000 forint fölötti árakon adják). De még látványosabb az egynapos szlovák matrica olcsósága nemcsak a magyar, hanem az osztrák autópálya-használati díjhoz képest is.

A Paraméter cikke szerint a szlovákok nemcsak bevezettek, hanem el is töröltek egy autópálya-matricát: a naptári évre szóló vinyetta megszűnik, csak a rugalmasabb, 365 napos maradt meg. Az egyébként 60 euróba került, ami átváltva nem egészen 24 ezer forintnak felel meg, ez szintén kevesebb, mint a fele a magyarországi 57 260 forintos díjnak, és jóval alacsonyabb a 96,4 eurós osztrák tarifánál (ami átszámítva 38 ezer forint, tehát szintén olcsóbb, mint a magyar).



Az is tény ugyanakkor, hogy Magyarországon már 2022-ben több mint 1600 kilométernyi autópálya és más díjköteles gyorsforgalmi út volt, míg Szlovákiában csak mintegy 800 kilométernyi, javarészt fizetős gyorsforgalmi út van. Ausztria viszont előttünk jár, mintegy 1700 kilométernyi autópályája és közel 500 kilométernyi, részben autópálya-kiépítettségű gyorsforgalmi útja van – igaz, ott viszont egyes szakaszokon (alagutakban) külön díjat kell fizetni.