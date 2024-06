Kalocsán csak két szavazókörben ismétlik meg a polgármester-választást

A Kúria július 7-re elrendelte a polgármester-választás részleges megismétlését Kalocsán, a Bács-Kiskun megyei település 5. számú egyéni választókerületében, a 10. és 11. számú szavazókörökre.

A Kalo Lokálpatrióta Egyesület színeiben indult Bagó Zoltán volt fideszes EP-képviselő 2156 szavazatot kapott, így csak 23 szavazattal kapott ki a hivatalban levő fideszestől, Filvig Gézától, akire 2179 voks érkezett. Bagó megtámadta az eredményt, mondván, az egész településen jogsértések történtek a szavazáskor.

photo_camera Népviseletbe öltözött helyiek szavaznak a 2014-es EP-választásokon Kalocsán Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Kúria ítéletében az áll: „A kérelmező 2024. június 12-én kifogást terjesztett elő, állítva, hogy a szavazás során jogsértő cselekmények történtek. Bizonyítékként csatolta a 010. és 011. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága (a továbbiakban: SZSZB) 3 tagjának – a 010. szavazókör két bizottsági tagjának, valamint a 011. szavazókör egy bizottsági tagjának – erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatait is, amelyek szerint többször előfordult, hogy ugyanazon szavazófülkében egyszerre többen, akár négyen is tartózkodtak egyidejűleg. Több analfabéta választópolgár is érkezett a szavazókörbe, akiknek a szavazásban – az SZSZB tagok kifejezett figyelemfelhívása ellenére – az SZSZB elnöke egyedül nyújtott segítséget, elutasítva más SZSZB tag jelenlétét.”

A fellebbezés szerint a szavazóköri névjegyzéket vezető szszb-tag a választókerület fideszes jelöltjének a testvére volt, aki a szavazás időtartama alatt a névjegyzék mellett ülve üzeneteket küldött a telefonjával, és a fideszes képviselőjelölt a szavazás alatt a szavazókör bejáratánál ült egy gépkocsiban.

Az szszb nyilatkozatokat tevő tagjai a jogsértéseket mind jelezték a jegyzőkönyvvezetőnek, aki Bagó szerint az szszb elnökével egyetértésben megtagadta, hogy a választás szabadságát és titkosságát veszélyeztető, fent ismertetett eseményekről jegyzőkönyvet vegyenek fel.

Bagó szerint az igazolt és valószínűsíthető jogsértések az egész településen sértették a választások tisztaságát, ezzel szemben a Kúria csak két szavazókörben találta ezt bizonyíthatónak.

(Hogy az mennyiben demokratikus, hogy két szavazókörben az eredmények ismeretében mehetnek el újra szavazni, míg a többiek nem, az nem világos.) (24)