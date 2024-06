A fideszesek után Mi Hazánk egy szem EP-képviselője is frakció nélkül maradhat

A szélsőjobboldali német AfD mások mellett a Mi Hazánkkal akart volna közös radiális frakciót alakítani az Európai Parlamentben, miután kidobták őket az Identitás és Demokrácia nevű, szintén meglehetősen szélsőséges, de nálunk centristább frakcióból (itt van Le Pen pártja, ide vették fel a magyarellenes román AUR-t is). Az AfD azután repült az Identitásból, hogy az egyik vezetője egy interjúban arról beszélt, hogy az SS nem minden tagja volt bűnöző (más fordításban bűnös). Az AfD, amit orosz és kínai botrányok is megtépáztak a választások előtt, a friss német lapértesülések szerint Identitás és Demokrácia nevű európai pártból is ki akar lépni.

A német szélsőségesek vezetői a kampány alatt jártak is Magyarországon a Mi Hazánk rendezvényein. Most azonban az Euractiv értesülése szerint úgy áll a helyzet, hogy mégsem lesz az AfD-vezette, dél- és kelet-európai (spanyol, lengyel, román, magyar, görög stb.) kisebb szélsőjobboldali, nacionalista pártok alkotta Szuverenitás nevű frakcióból semmi. A lap szerint a René Aust vezette AfD-delegáció kedden úgy döntött, hogy nem folytatja az eredetileg a hét végére tervezett új frakció szervezését és bejelentését. Az osztrák Die Presse szerint túl nagynak tartották azt a kockázatot, amit ezek a kis pártok jelentenek, például a holokauszt relativizálásával.

Ha az AfD által tervezett frakció nem jön létre, akkor a Mi Hazánk listájáról EP-mandátumot szerzett Borvendég Zsuzsanna (Toroczkai pártelnök és Dúró Dóra mögött ő volt a listán a harmadik) független képviselő lesz. Egyelőre úgy tűnik, hogy épp úgy, mint az a tizenegy fideszes politikus, aki bár mandátumot szerzett, frakciója nincs. Az Európai Néppárttal már rég megromlott a viszonyuk (oda a Tisza képviselői ülnek be), az Identitás és Demokrácia pedig nem kért a Fideszből – amit persze a Fidesz úgy kommunikált, hogy be se akartak ülni oda.