Marci Rossi: Nehéz most a jövőről beszélni

Miután kedden este a portugálok nem tudták legyőzni Grúziát, végleg eldőlt, hogy a magyar válogatott távozik a németországi foci-Eb-ről. A csapat szerdán már haza is utazik, ám előtte Marco Rossi szövetségi kapitány a válogatott főhadiszállásán, Weiler im Allgäuban válaszolt az újságírók kérdéseire.

A Sportal élő közvetítése szerint Rossi nagy csalódásként élte meg a kiesést, hiszen már nem a mi kezünkben volt a sorsunk és a skótok elleni meccs óta csak a számolgatás ment. Úgy érzi, nagyon stresszes időszakon vannak túl, így

„ebben a pillanatban nagyon nehéz a rövid- és a hosszú távú jövőről beszélni”,

és át kell kicsit gondolnia a történteket.

„Egyetlen pillanatát sem tudtam élvezni a mostani Eb-nek”,

ennek pedig a Svájc elleni első félidőben nyújtott „nagyon rossz teljesítmény” a legfőbb oka. Ha ugyanis „nem kezded jól a tornát, utána minden bonyolulttá válik, ezért az első meccs kulcskérdés”, mellyel kapcsolatban a legfontosabb, hogy „ne veszíts, nekünk viszont ezt nem sikerült elérni”.

photo_camera Fotó: MIKKO STIG/AFP

A legfontosabb tapasztalatként is a Svájc elleni első mérkőzést említette, szerinte ilyen szintű csapat ellen jól kell kezdeni. Nem akarja kritizálni a játékosokat, de megjegyezte, hogy voltak, akik nem a legjobb formában érkeztek a tornára, és talán ez is közrejátszott az elért eredményben. Fejlődniük kell majd a játék minden területén is, és csak reménykedni tud abban, hogy a legjobb játékosok a legjobb formában érkeznek majd a következő versenysorozatra.



„A mi csapatunk akkor igazán erős, ha mindenki száz százalékot nyújt, és taktikailag szinte hibátlan meccset játszunk” – mondta és példaként a grúzokat említette, ahogy megverték Portugáliát, illetve Szlovéniát, mely döntetlent játszott az angolokkal.

A szakvezetőt kérdezték a legjobb pillanatáról is, amivel kapcsolatban megismételte, nem élvezte ezt az Eb-t, ám ha mégis ki kell emelni valamit, akkor a skótok elleni meccs lefújását mondaná, illetve azt, amikor megtudta a skótok elleni meccs után, hogy Varga Roland jobban.

Annak ellenére viszont, hogy nagyon stresszesnek érezte az Eb-t, ha újrakezdhetné sem tudna sok mindent másként csinálni. Főleg a Svájc elleni meccs első félidejével kapcsolatban gondolkozik sokat ezen a kérdésen, de szerinte a legjobb játékosokat hívta meg a keretbe, az sajnálatos, hogy sérülés miatt Loic Nego és Balogh Botond sem volt bevethető állapotban.

A szövetségi kapitány szerint a csapat legjobbja Sallai Roland volt az Eb-n.