Nem elégedett a jegybank, a leghatározottabban felszólítja a bankokat, hogy kártalanítsák az Apple-ügyfeleket

Jelentős volumenben terhelt magyar bankkártyákat az Apple bankkártya-fizető alkalmazása, az Apple Store szerda este 6-tól kezdődően néhány órán keresztül. Volt, akitől néhány ezer forintot vontak le teljesen váratlanul, de akadt közel 130 ezres levonás is, amit később megpróbáltak megismételni is. Az incidensek olyanokat érintettek, akik App Store felhasználók, és Apple azonosítójukhoz hozzá van rendelve a bankkártyájuk is.

Azóta kiderült, hogy nem kibertámadás, hanem valóban technikai probléma állt a jelenség mögött, mindenesetre a Magyar Nemzeti Bank már pár napja kérte a pénzintézeteket, hogy haladéktalanul kártalanítsák az érintetteket, ahogy arra a pénzforgalmi törvény is kötelezi őket.

Friss közleménye alapján az MNB nem elégedett a kártalanítások ütemével, ezért felszólítja a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy haladéktalanul kezdjék meg az ügyfelek kártalanítását. A hiba következtében egyébként a magyar ügyfeleknél szerdán 18-20 óra között mintegy 780 000 jogosulatlan terhelés történt több mint 2 milliárd forint értékben.

photo_camera Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

„Teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja az MNB azon banki gyakorlatot, ami alapján az ügyfelek által a hitelintézetnek bejelentett, az Apple téves fizetési műveleteihez kapcsolódó visszatérítési igényeket nem teljesíti a hitelintézet az ügyfélbejelentést követő munkanap végéig. Ezen túl felszólítja az MNB a hitelintézeteket, hogy azonnali hatállyal kezdjék meg azon ügyfelek kártalanítását is, akik nem jelezték közvetlenül a pénzforgalmi szolgáltatójuknál az érintett időszakban történt jogosulatlan terheléseket” – írja a jegybank.

Ugyanakkor szeretnék emlékeztetni a hitelintézeteket, hogy a pénzforgalmi törvény a fogyasztónak és a mikrovállalkozásnak minősülő ügyfelek esetében kitüntetett védelmet biztosít a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló európai uniós irányelvnek megfelelően. Ennek értelmében az ügyfél által jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése kapcsán a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a felelős a visszatérítésért, a kártyaalapú fizetési műveletek esetében is.

Mindezzel összhangban azt a hitelintézeti gyakorlatot sem tartják elfogadhatónak, ahol a hitelintézetek nem fogadják az ügyfél-bejelentéseket és a hibát okozó fél (jelen esetben az Apple) irányába terelik az ügyfelek panaszbejelentéseit. Tekintettel arra, hogy a jogosulatlan terhelés rendkívül sok banki ügyfelet érintett és a pénzforgalmi szolgáltatók vélhetően számos esetben nem megfelelően kezelték a panaszokat, az MNB soron kívüli vizsgálatot fog indítani, hogy feltárja, az egyes intézmények a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el az ügyfelek bejelentésének fogadása és kártalanítása során - áll a közleményben. (MTI)