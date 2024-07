Moszkvába látogatott az indiai miniszterelnök

Pár nappal Orbán Viktor látogatása után Narenda Modi indiai miniszterelnököt fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában, írja a BBC. Ez Modi első útja azóta, hogy júniusban harmadszor is megválasztották. A miniszterelnök hétfőn érkezett Moszkvába, néhány órával azután, hogy az oroszok Kijevet bombázták, köztük egy gyermekkórházat.

A találkozóról készült fotókon Modi ölelgette az orosz elnököt, Indiában pedig elterjedt egy videó, amin a mosolygó Putyin „legkedvesebb barátomnak” nevezi Modit, és azt mondja neki, hogy „örül, hogy láthatja”.

photo_camera Fotó: SERGEI BOBYLYOV/AFP

India és Oroszország szoros védelmi és stratégiai kapcsolatokat ápol a hidegháború óta, a szakértők szerint nem meglepő, hogy Modi fontos szerepet tulajdonít Moszkvának. „Ha megnézzük a történelmi tendenciát, Moszkva az indiai külpolitika egyik állandó szereplője” – mondta a BBC-nek Pankaj Saran, India korábbi moszkvai nagykövete.

Az ukrajnai háború kezdete óta Delhi több milliárd dollárnyi kedvezményes árú olajat is vásárolt Moszkvától, miután a nyugati országok szankciókkal sújtották Oroszországot. A két ország között is vannak nézeteltérések, több olyan eset is volt, amikor indiai állampolgárokat csábítottak el jövedelmező állásajánlatok hamis ígéretével, de végül az orosz hadseregben kötöttek ki. Eddig négy indiai halt meg a harcokban. Indiai tisztviselők szerint Modi a látogatás során sürgetni fogja orosz kollégáit a háborúban még harcoló több tucat indiai mielőbbi leszerelésére.

photo_camera Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

India szoros kapcsolatokat ápol mind az Egyesült Államokkal, mind Oroszországgal. Az időzítés a nyugati kapcsolatok miatt nem a legjobb, a kétnapos moszkvai találkozó ugyanis egybeesik a washingtoni NATO-csúccsal, ahol a háború lesz egyik fő téma. Az USA aggodalmát is kifejezte. „Sürgetjük Indiát, mint minden országot, amikor Oroszországgal tárgyal, hogy tegye világossá, hogy az ukrajnai konfliktus bármilyen megoldásának tiszteletben kell tartania az ENSZ alapokmányát, Ukrajna területi integritását és szuverenitását” – mondta Matthew Miller külügyminisztériumi szóvivő egy hétfői sajtótájékoztatón.

Volodimir Zelenszkij egy fokkal erősebb véleményt fogalmazott meg: „Óriási csalódás és megsemmisítő csapás a béke erőfeszítéseire, hogy a világ legnagyobb demokráciájának vezetője egy ilyen napon Moszkvában megöleli a világ legvéresebb bűnözőjét” – írta hétfőn az X-en.