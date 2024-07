A litván külügyminiszter szerint Orbán Viktor biztosan nem képviseli sem a NATO-t, sem az EU-t

Ezt írta ki az X-re Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter, aki a NATO-csúcs utáni sajtótájékoztatón nagyon határozottan leszögezte, hogy a magyar miniszterelnök sem az EU, sem a NATO álláspontját nem képviseli, a nevükben nem beszél.



Mr. Orban might be abusing the position of the EU presidency, but what he is certainly not doing is representing either NATO or the EU. He does not speak for my country or any country except his own. pic.twitter.com/fKi8aW3S3b