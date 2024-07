Az Európai Bizottságnak nyújtott be panaszt egy bíró az alacsony fizetések miatt

Elege lett egy törvényszéki bírónak abból, hogy a harmadik éve nem emelkedtek a fizetések az igazságszolgáltatásban, ezért az Európai Bizottsághoz fordult panasszal, írja a 24.hu.



„A bírói és ügyészi kar évek óta kényszerű szemlélője annak, hogy az illetményekben megnyilvánuló társadalmi megbecsültsége hogyan süllyed egészen méltatlan mélységekbe, és jelenleg is döbbenettel nézi, ahogyan a bírósági szervezet teljes vezetése hasztalan próbál fellépni a jelenséggel szemben. Elég volt. Soha nem lehetett és nem is lehet költségvetési kérdés a hatalmi ágak méltó javadalmazása. Ahogy ez a másik két hatalmi ág, az Országgyűlés és a kormány esetében soha nem is volt az.

Aki azt állítja, hogy egy nagyságrendileg 40 ezer milliárd forint főösszegű magyar költségvetésben éppen a legalapvetőbb demokratikus intézmény megfelelő működésére nincs pénz, az térjen magához” - nyilatkozta a lapnak Oláh Gaszton, a Budapest Környéki Törvényszék bírója.

Mint mondja „a bírák és igazságügyi alkalmazottak javadalmazására vonatkozó törvényi szabályozás elégtelensége miatt Magyarországon az uniós joggal ellentétes módon, tartósan és rendszerszinten sérül az igazságszolgáltatás intézményi függetlensége”, ezért nyújtotta be a panaszt. Oláh kollégáit is arra bíztatta, hogy tegyenek így.

Az Európai Bizottságnak legfeljebb 12 hónapja van megvizsgálni a panaszt. Ha az abban foglaltakat megalapozottnak találja, akkor kötelezettségszegési eljárást indít. Ez esetben a testület első lépésként észrevételt küld a magyar hatóságoknak, és felkéri őket a helyzet rendezésére. Erre legfeljebb két hónapjuk van reagálni. Ha nem léptek megfelelően, vagy nem tudják eloszlatni a bizottság aggályait, akkor a bizottság előbb felszólítást küld, majd az Európai Bírósághoz fordulhat, amelynek döntése kötelező érvényű a tagállamok számára.

Arról, hogy a kezdő bíróknál jobban keres egy bíróságot védő vagyonőr, itt írtunk bővebben.