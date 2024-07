16 hónappal a porvihar után sincs gyanúsított az M1-esen történt halálos tömegbaleset ügyében

„A közútkezelő is lehet vétkes, de nem jellemző, hogy felelősségre vonják (…) bárki lehet majd gyanúsított, aki ott volt, nem tartotta az időjárásnak megfelelő követési távolságot és sebességet”

– ezt Henézi Diána Sarolta, a Széchenyi egyetem közlekedési tanszékének adjunktusa nyilatkozta a Népszavának.

A lap a Pest megyei rendőrségtől kapott tájékoztatás nyomán arról írt, hogy 16 hónappal az M1-es autópályán történt porviharos tömegbaleset után a rendőrségi eljárás továbbra sem zárult le, gyanúsítotti kihallgatás sem történt az ügyben. A ráfutásos balesetben 41 autó ütközött, egy ember meghalt, 39-en megsérültek, az autók közül 19 totálkárosra tört.

Az eset tavaly márciusban történt Pest és Fejér megye határán, amikor porvihar keletkezett az autópálya térségében, és az jelentősen rontotta a látási viszonyokat, a por lényegében mindent eltakart (a videókat az RTL közölte a baleset után).







A szakértő nem tartja kivételesnek, hogy ennyire elhúzódik az ügy. Egy átlagos, két-három szereplős baleset rekonstrukciójára 1+1 hónap van, és még egy olyan ügyben is nyolcvan-százhúsz oldalnyi iratanyag keletkezik, míg itt több száz oldal lehet a dokumentáció mennyisége.

Az adjunktus azzal együtt is arra számít, hogy valamelyik autóst nevezik meg a baleset okozójaként, hogy két órával korábban nem messze a porviharos tömegkarambol helyszínétől hasonló körülmények közt ütközött egy kamion és egy személyautó is. A rendőrség mégsem korlátozta az autópálya forgalmát, és ellentmondásos szemtanúi nyilatkozatok vannak arról is, hogy az autópálya-kezelő hogyan és miről tájékoztatta az autósokat az elektronikus táblákon.