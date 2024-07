Német tulajdonú cég segített az orosz gyáraknak kijátszani a szankciókat

A német Hellmann Worldwide Logistics az orosz-ukrán háború 2022 februári kitörése előtt azzal foglalkozott, hogy segített az orosz gyáraknak Nyugatról szerszámokat, alkatrészeket, berendezéseket beszerezni, ezek a tevékenységek azonban szankciók alá kerültek a háború kitörése után. Rövid időn belül be is jelentette a cég, hogy kivonul Oroszországból, a Hellmann néhány alkalmazottja azonban meglátta a lehetőséget ebben az új helyzetben is.

A Hellmann több ügyfelével is az oroszországi bejegyzésű HT Rus vette fel a kapcsolatot, melynél akkoriban legalább két egykori Hellmann-alkalmazott is dolgozott – írja a Reuters.

A HT Rus a weboldala szerint „párhuzamos importot” kínál az ügyfeleinek; ezt a kifejezést olyan esetekben használják, amikor az áruk egy harmadik országon – például Törökországon vagy az Egyesült Arab Emírségeken – keresztül érkezik Oroszországba a nyugati szankciók kikerülése miatt.

photo_camera A Kamaz leányvállalatai is érintettek az ügyben Fotó: Grigoriy Sisoev/Sputnik

A Reuters orosz adóügyi dokumentumok, valamint céges nyilvántartások segítségével kiderítette, hogy olyan ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat, amelyekre nemzetközi szankciók vonatkoznak. Ilyen volt például a Vlagyimir Putyin limuzinjait gyártó Aurus, a Kamaz leányvállalatai, vagy a fegyvergyártó cégeknek akkumulátorokat szállító Tyumen Battery Factory. Azt ugyanakkor nem tudta megállapítani a Reuters, hogy ezekben az esetekben is párhuzamos importot biztosított-e a cégeknek a HT Rus, hiszen az adóügyi dokumentumokból nem derül ki a nyújtott szolgáltatás jellege.

A lap megkeresésére egyedül a Kamaz reagált, szerintük a dokumentumokban szereplő adatok tévesek is lehetnek, mindenesetre ők semmi ilyesmiről nem tudtak. Az Aurus és a Tyumen nem válaszolt.

A HT Rus egyike azon közvetítőknek, amely segítséget nyújt az ügyfeleknek a nyugati szankciók kikerüléséhez. Az eset azért különösen érdekes, mert nagyon kevés példa ismert arra, hogy európai uniós polgárok folytattak ilyen tevékenységet. A céges nyilvántartások szerint ugyanis a egy németországi bejegyzésű cég, a HT East Management a HT Rus tulajdonosa, az ügyvezetője pedig egy német állampolgárságú személy. A HT Management többségi tulajdonosa pedig 2022 júniusa óta egy düsseldorfi üzletember, Alexander Roedeler, aki 2017 és 2022 között maga is a Hellmann Oroszországgal foglalkozó egységénél dolgozott.

Ha bebizonyosodik a HT Russ esetében, hogy segített a szankciók kikerülésében, magát a céget is szankcionálhatják, illetve eljárást indíthatnak ellene.