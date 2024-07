A Tisza pártos Tarr Zoltán lesz a Kulturális és Oktatási Bizottság szóvivője az EP-ben

Viszonylag fontos pozíciót kap Tarr Zoltán, a Tisza Párt delegációvezetője az EP-ben: a református lelkész a Kulturális és Oktatási Bizottság néppárti szóvivője lesz a Népszava értesülése szerint.

Az EP-s szakbizottságok elnöki és alelnöki tisztségeiről majd csak a jövő héten döntenek, de annyit már most is tudni lehet, hogy az Európai Néppárt Gerzsenyi Gabriellát, Kulja Andrást és Magyar Pétert is jelöli egy-egy testület alelnöki posztjára - írják.

photo_camera Tarr Zoltán Fotó: Pék Barnabás/Szemlélek

Tarr Zoltán a református egyház zsinati tanácsosa volt, a Balog Zoltán körüli ügyek miatt több levelet is írt egyháza vezetőinek. Magyar Péter zászlóbontása után felszólalt a tüntetéseken is, ami miatt kirúgták állami munkahelyéről, a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményéből.

A Tisza Párt listájáról a harmadik helyen jutott be az EP-be, a választás után őt tették meg a párt EP-delegációjának vezetőjévé. Bár ez alapvetően adminisztratív munkakör, Magyar azt mondta, hogy Tarrnak szabad kezet ad, az ő felelőssége lesz, hogy a tiszás EP-képviselők a párt otthoni politikájával összhangban politizáljanak Brüsszelben és Strasbourgban.