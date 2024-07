A tanítványát felrúgó karateedző nagyon sajnálja, hogy elvesztette Orbán Viktor bizalmát, akinek szerinte mindenben igaza van

Interjút készített a közellenséggé váló karateedzővel és az általa felrúgott 7 éves kisfiú édesanyjával is az RTL Klub. Az elhíresült bántalmazásról azt mondta:

„Teljesen vállalhatatlan. Életem legsötétebb pillanata. Én soha többé gyerekeket, illetve karatét nem fogok oktatni. Nem tudok kellőképpen bocsánatot kérni, bár a megkeresett anyukával és a kisfiúval találkozom hamarosan. Nagy örömömre elfogadják a bocsánatkérésemet személyesen.”

Tóthné Nagy Judit maga is szeretné, ha A. Tibor személyesen kérne bocsánatot a kisfiútól, amit az edző is kezdeményezett, amikor felhívta az anyukát. „Engedni fogom, mert szeretném, hogy Rolinak mondja meg, hogy ő semmi rosszat nem csinált, és ezt nem érdemelte” – mondta az édesanya. Szerinte a fia magát hibáztatja a történtek miatt, ő viszont semmit nem tudott erről, míg nyilvánosságra nem került a videó.

A. Tibor azt állítja, hogy már abban a bizonyos karatetáborban bocsánatot kért tőle, és nagyon jó viszonyba kerültek a fiúval. Az anyja szerint viszont a fia semmi ilyesmiről nem számolt be. Az edző azt is felajánlotta most, hogy „terápiás jelleggel az udvaron labdázzon” a fiával, de ezt az anya nem szeretné, mert „annyi rosszat látott-hallott az ember az elmúlt napokban, hogy ha a fele igaz, én nem szeretném a gyerekemet többé ilyen ember közelébe engedni”.

A. Tibor egyik korábbi tanítványa előállt azzal, hogy megerőszakolta őt az edző, egy korábbi tanítványa pedig azt mondta, őt is megverte. Az edző ezeket tagadja, és azt ígéri, nyilvánosság előtt történő rágalmazásért feljelentést fog tenni az ügyvédjével, és az állítások valótlanságát nagy részben dokumentumokkal is tudja igazolni. Nem bántotta a tanítványait, mondta, hanem „a harcművészeti szellemiségnek megfelelő módon, sportszakmailag és pedagógiailag helyes módon tanítom őket. Ebben természetes módon nem lehet elkerülni különféle ütések, rúgások becsapódását az edzőteremben.”

A korábban Novák Katalin által kitüntetett edző rúgását a nagypolitika is megérezte, Orbán Viktor és a kulturális minisztérium is sietett elítélni a tettet. Erre A. Tibor úgy reagált: „A miniszterelnök úrnak mindenben igaza van. Az utolsó szóig. Nagyon sajnálom, hogy az ő bizalmát is elveszítettem.”

Az edző földije és ismerőse, Pócs János fideszes képviselő megengedőbben nyilatkozott:

„Volt egy gyenge pillanata, mint bármelyikünknek” - mondta a felrúgásról.

Az ATV-nek nyilatkozva emlékeztetett, hogy az edző „nem véletlen, hogy megyei-, városi-, állami kitüntetéseket kapott, 35 év alatt 500 gyereket nevelt fel, köztük olimpionokat (!), és az én ismereteim szerint soha semmilyen probléma nem volt vele”.