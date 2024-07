Feladták a leckét a kormánymédiának Felcsúton: lilás-pinkes-németes mezt mutattak be

Bemutatták a felcsúti NB I-es csapat új mezeit, nem is egyet, hanem rögtön négyet. Van köztük mélykék-arany (ami a klub szerint a hivatalos színűknek tekinthető), fehér, aztán „egyértelmű újításként kerül be a repertoárba az égszínkék mez, ami a Felcsút feletti tiszta égboltra utal”. A negyedikről a klub azt írja, „talán legmeghökkentőbb mezszínünk az ún. »purple«, ami egy lilás-pinkes árnyalatot takar”. Íme:

photo_camera Felcsúti labdarúgó lilás-pinkes mezben

Erről többeknek alighanem beugorhat a német válogatott lila-rózsaszín meze az Európa-bajnokságról, amiről a Magyar Nemzet azt írta, „rengeteg szurkoló szemét szúrta, mondván, ez nem férfiakhoz, világbajnokokhoz illő szerelés”, és külön kiemelték, hogy a németek az Eb-n ellenünk játszottak a „Barbie-mezben”. A Pesti Srácok a maga részéről ehhez hozzátette a géjpávert is, felemelgetve a mez mellett a stadionok szivárványszínű kivilágítását. A megafonos Szarvas Szilveszter a teljes német önfeladást látta bele abba a német mezbe, a Mandiner pedig a magyar válogatott németek elleni veresége után azt írta: vigasztaló, hogy legalább nem kellett rózsaszín mezes csapatnak szurkolni és bevándorlók góljainak örülni.

photo_camera Német labdarúgók lilás-pinkes mezben a magyar válogatott elleni Eb-meccsen Fotó: THOMAS KIENZLE/AFP

A német válogatott új meze egyébként eladási rekordokat döntött.

Elvileg ez is lehetett volna az oka, hogy Felcsúton is lesz lilás-pinkes árnyalatú dressz, de a csapat népszerűségét ismerve aligha akarnak nagyot szakítani az eladásokból. Valóban más az ok, azt írják a színválasztásról:

„Ezzel tiszteletünket és köszönetünket is szeretnénk kifejezésre juttatni legfőbb támogatónk, az MBH Bank felé, a pénzintézetnek ugyanis a türkiz mellett ez a másik hivatalos arculati színe.”

Merthogy most először nem Mészáros Lőrinc Mészáros és Mészáros nevű cége lesz a csapat mezszponzora. Hanem Mészáros Lőrinc bankja, az MBH.