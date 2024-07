Kamala Harris először mondott beszédet Joe Biden visszalépése óta

Az amerikai egyetemi sportbajnokságok győztes csapatait fogadta Kamala Harris alelnök hétfőn a Fehér Házban, de beszédében természetesen kitért Joe Biden visszalépésére is.

photo_camera Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

„Az elnökünk, Joe Biden ma itt akart lenni. Sokkal jobban érzi magát, gyorsan gyógyul, és alig várja, hogy újra útra keljen. Én pedig az elnökünkről szerettem volna néhány szót szólni. Joe Biden öröksége, az elmúlt három évben elért eredményei páratlanok a modern történelemben” – mondta Harris, hozzátéve, hogy egyetlen ciklus alatt máris túlszárnyalta a legtöbb olyan elnököt, aki két cikluson keresztül töltötte be hivatalát.

Azzal folytatta, hogy az elnök fia, Beau révén ismerte meg Bident, és sok mindent hallott arról, hogy milyen apa és milyen ember.

„Azok a tulajdonságok, amiket Beau tisztelt az apjában, ugyanazok, amiket nap mint nap láttam az elnökünkben: az őszinteségét, a feddhetetlenségét, a hite és a családja iránti elkötelezettségét, a nagy szívét és a hazánk iránti mélységes szeretetét.

Első kézből tapasztalom, hogy Biden minden nap az amerikai népért küzd, és mi mélyen, mélyen hálásak vagyunk neki a nemzetünkért tett szolgálataiért.”

photo_camera Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Harris ezután visszatért az eredeti témához, a sportolók méltatásához. „Tudom, hogy nem volt könnyű eljutni erre a pillanatra. Mindegyikőtöknek kihívásokkal és akadályokkal kellett szembenéznie, és mindannyian kitartottak. Visszavágtatok és végigküzdöttétek magatokat. Ezzel bebizonyítottátok, hogy az igazi nagysághoz többre van szükség, mint ügyességre, hanem szívósságra és elszántságra” – mondta Harris.

A jelenlegi alelnöknek jó esélye van arra, hogy a Demokrata Párt elnökjelöltje legyen. Még Biden is támogatásáról biztosította, az elnököt pedig a párt több fontos figurája követte, köztük olyanok is, akiket esélyesnek mondtak, hogy elindulnak majd az elnökjelölti posztért, például Gavin Newsom kaliforniai, Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó, vagy Pete Buttigieg közlekedési miniszter. Ugyanakkor Barack Obama volt elnök, Bernie Sanders és Nancy Pelosi egyelőre nem álltak ki Harris mellett. Finanszírozás szempontjából is jól áll Harris, kevesebb mint egy nap alatt 50 millió dollár gyűlt össze a kampányára.